"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев

Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев считает, что в случае военной агрессии украинская армия не должна ждать приказов сверху. Фото: Цензор.нет

Украинский военный не может ждать приказа, когда на территорию страны напали.

В 2014-м приказ стрелять отдали, говорит глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев, сообщает Цензор.нет.

"Смешно сейчас слышать, когда кто-то жалуется, что "Турчинов не дал команду стрелять", - все необходимые приказы руководство страны издало, я свидетель. Но, прежде всего, я глубоко убежден, что украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если видит, что враг нападает на нашу страну и наших граждан. Родина доверяет нам защиту, и мы обязаны действовать самостоятельно, в соответствии с присяги народу Украины и Конституции", - говорит военный.

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Он добавил, что руководство страны ожидает от армии профессиональных действий.

"И ответственность на нас. И мы делали в 2014-м немало того, о чем нельзя рассказывать, но необходимо в критических условиях, потому что в Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами", - говорит Бухарев.

В новых договоренностях о режиме прекращения огня на Донбассе необходимо прописать норму "не стрелять в ответ". Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, сообщает пресс-служба Администрации президента.