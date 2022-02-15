Агент ЛНР "сливала" оккупантам информацию о сотрудниках СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В Луганской области задержали агента так называемого министерства государственной безопасности ЛНР.

Она собирала разведданные для подготовки взрывов против подразделений Службы безопасности Украины, задействованных в проведении операции Объединенных сил, сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Задержанная - местная жительница, которую в апреле 2021 года завербовал гражданин РФ, представитель разведки незаконных вооруженных формирований. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганщины", - сказано в сообщении.

Информацию передавала по закрытым каналам связи.

Следователи сообщили задержанной о подозрении за государственную измену.

Жительнице села Гранитное Волновахского района Донецкой области сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Следствие сообщает, что в течение января 2022 года женщина через мессенджер передавала террористам ДНР данные о расположении военных подразделений Вооруженных сил Украины в селе и на прилегающей территории.