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вторник, 15 февраля 2022 15:18

Агент ЛНР "сливала" оккупантам информацию о сотрудниках СБУ
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СБУ задержала агентку РФ, собиравшую разведданные для совершения взрывов против подразделений украинской спецслужбы на востоке Украины
Фото: ssu.gov.ua
СБУ задержала агентку РФ, собиравшую разведданные для совершения взрывов против подразделений украинской спецслужбы на востоке Украины
СБУ задержала агентку РФ, собиравшую разведданные для совершения взрывов против подразделений украинской спецслужбы на востоке Украины
СБУ задержала агентку РФ, собиравшую разведданные для совершения взрывов против подразделений украинской спецслужбы на востоке Украины

В Луганской области задержали агента так называемого министерства государственной безопасности ЛНР.

Она собирала разведданные для подготовки взрывов против подразделений Службы безопасности Украины, задействованных в проведении операции Объединенных сил, сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Задержанная - местная жительница, которую в апреле 2021 года завербовал гражданин РФ, представитель разведки незаконных вооруженных формирований. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганщины", - сказано в сообщении.

Информацию передавала по закрытым каналам связи.

Следователи сообщили задержанной о подозрении за государственную измену.

Жительнице села Гранитное Волновахского района Донецкой области сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации.

Следствие сообщает, что в течение января 2022 года женщина через мессенджер передавала террористам ДНР данные о расположении военных подразделений Вооруженных сил Украины в селе и на прилегающей территории.

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15
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