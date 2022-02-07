Женщина из Донецкой области передавала боевикам информацию о расположении украинских войск

 
Ексклюзивы
1/5
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 81
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 2106
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 477
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1800
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 630
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 504
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 918
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 1035
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 351
Фото
Все фото
3
8
3
3
3
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
Боевики обстреляли пункт пропуска &quot;Гнутово&quot; на Донбассе
Боевики обстреляли пункт пропуска "Гнутово" на Донбассе
В Украину прибыла &quot;шестая птичка&quot; с военной помощью от США
В Украину прибыла "шестая птичка" с военной помощью от США
Украинец &quot;сливал&quot; российским спецслужбам секретные данные об оружии
Украинец "сливал" российским спецслужбам секретные данные об оружии
Видео
Все видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 414
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 873
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1728
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1035
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 414
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 720
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
понедельник, 07 февраля 2022 13:17

Женщина из Донецкой области передавала боевикам информацию о расположении украинских войск

  Комментировать
Женщина из Донецкой области передавала боевикам информацию о расположении украинских войск
Подозреваемую отправили под стражу. Фото: gp.gov.ua

Жители села Гранитное Волновахского района Донецкой области сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие сообщает, что в течение января 2022 года женщина через мессенджер передавала террористам ДНР данные о расположении военных подразделений Вооруженных сил Украины в селе и на прилегающей территории.

"Подозреваемая, имея образование картографа, предоставила участнику НВФ подробную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о размещении техники, окопов, блиндажей, блок-постов, домов и укрытий, используемых украинскими защитниками", - говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали на КПВВ Новотроицкое. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В Донецкой области разоблачили завербованного российскими спецслужбами жителя Харькова. Работал на оккупантов с апреля 2020 года - передавал боевикам секретные данные о разработке новейших систем оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина из Донецкой области передавала боевикам информацию о расположении украинских войск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве

Эштон Кутчер празднует 44-летие: знаковые роли кинозвезды, который должен был стать инженером-биохимиком

Вышла первая в мире печатная книга украинского автора

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 2 Просмотров: 36315
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 15023
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 13914
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 10539
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 7920
Донбасс
Москва хочет втюхать Киеву "документы" по Донбассу - Гармаш
Москва хочет втюхать Киеву "документы" по Донбассу - Гармаш
Выбивали признание в шпионаже: украинская пленница в тяжелом состоянии после пыток в "Изоляции"
Выбивали признание в шпионаже: украинская пленница в тяжелом состоянии после пыток в "Изоляции" Просмотров: 855
Советник Байдена не исключает возможности аннексии Донбасса Россией
Советник Байдена не исключает возможности аннексии Донбасса Россией Просмотров: 531
Оккупанты били по позициям ВСУ из гранатометов
Оккупанты били по позициям ВСУ из гранатометов Просмотров: 180
Почему Минобороны не покупает необходимое для армии - расследование Watchdogs
Почему Минобороны не покупает необходимое для армии - расследование Watchdogs Просмотров: 2043
Больше всего комментируют
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
4
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
2
Израиль запретил странам Балтии поставки своего оружия в Украину
Голосов: 12414
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть