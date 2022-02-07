Женщина из Донецкой области передавала боевикам информацию о расположении украинских войск

Жители села Гранитное Волновахского района Донецкой области сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Следствие сообщает, что в течение января 2022 года женщина через мессенджер передавала террористам ДНР данные о расположении военных подразделений Вооруженных сил Украины в селе и на прилегающей территории.
"Подозреваемая, имея образование картографа, предоставила участнику НВФ подробную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о размещении техники, окопов, блиндажей, блок-постов, домов и укрытий, используемых украинскими защитниками", - говорится в сообщении.
Подозреваемую задержали на КПВВ Новотроицкое. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
В Донецкой области разоблачили завербованного российскими спецслужбами жителя Харькова. Работал на оккупантов с апреля 2020 года - передавал боевикам секретные данные о разработке новейших систем оружия.
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