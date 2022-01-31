Украинец "сливал" российским спецслужбам секретные данные об оружии

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В Донецкой области разоблачили завербованного российскими спецслужбами жителя Харькова.

Работал на оккупантов с апреля 2020 года – передавал боевикам секретные данные о разработке новейших систем оружия, сообщили в Офисе генпрокурора.

"Подозреваемый во исполнение задания кураторов ФСБ РФ систематически собирал и передавал фото и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и украинских военнослужащих на территории Харькова. Кроме того, мужчина тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Нацгвардии через однин из мессенджеров", - рассказали ОГП.

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Подозреваемый был задержан при выполнении задания – получение документов из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере одного из институтов Харькова относительно новейших украинских систем оружия.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины разоблачила работников российской ФСБ, пытавшихся завербовать украинского офицера. Российская спецслужба хотела получить информатора именно из работников СБУ в Запорожской области. Кроме секретных документов, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.