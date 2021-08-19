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четверг, 19 августа 2021 11:49

Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла

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Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Злоумышленники пытались завербовать офицера СБУ. Фото: @SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников российского ФСБ, пытавшихся завербовать украинского офицера.

Российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Кроме секретных документов, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

Установили личности кадровых офицеров ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.

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Россияне решили завербовать сотрудника СБУ из-за давления на отца, которого во время посещения РФ в личных целях задержала ФСБ.

Несмотря на шантаж, угрозы и обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.

"Українська правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что отец офицера СБУ вернулся домой, поскольку сотрудники ФСБ РФ ожидали, что в обмен на это получат безусловное сотрудничество со стороны, как они думали, "полностью завербованного безопасника".

Офицер украинской СБУ остался верен присяге. Сейчас отец и сын получают угрозы.

СБУ задержала в Херсонской области агента главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ.

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Дата
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