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понедельник, 16 августа 2021 13:30

Задержали пенсионера-шпиона вооруженных сил СССР - СБУ

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Задержали пенсионера-шпиона вооруженных сил СССР - СБУ
64-летний мужчина был агентом Вооруженных сил РФ. Фото: пресс служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Херсонской области агента главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Им оказался пенсионер вооруженных сил СССР.

64-летний злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой РФ по идеологическим соображениям, сообщает СБУ.

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Мужчина собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона, идентифицировал представителей специальных служб Украины. Передавал данные о гражданах, которые могли бы работать на вооруженные силы РФ.

На месте проживания злоумышленника в ходе обыска изъяли средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями, оружие с патронами и взрывчатку.

Мужчине уже сообщили о подозрении в государственной измене. Меру пресечения избрали в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 379 тыс. грн.

В Черкасской области задержали шпиона главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил России. Его арестовали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов.

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