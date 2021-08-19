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четверг, 19 августа 2021 08:27

Адское утро на Донбассе: сегодня имеем потери

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Адское утро на Донбассе: сегодня имеем потери
На Донбассе погиб украинский воин. Фото: facebook.com/pressjfo.news

18 августа вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе.

Под обстрелы попали населини пункты Донецкой области, сообщают в ООС.

В частности вблизи Широкино Мариупольского района противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного Мариупольского района, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного Ясиноватского района противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

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Сегодня утром боевики тоже трижды открывали вогоноь по позициям ВСУ. В направлении Новоалександровки Попаснянского района Луганской области целились из стрелкового оружия. У Крымского Новоайдарского района Луганской области противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорке Бахмутского района Донецкой области враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимые с жизнью.

Российские наемники продолжают пренебрегать требованиями размещения вооружения и военной техники.

БПЛА зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Покровки, три "Грады", размещенные с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, три единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б", три единицы самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и три минометы, размещенные вне выделенных мест хранения.

Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин.

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Дата
19
августа

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