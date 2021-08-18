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среда, 18 августа 2021 19:15

"Грады", танки и "Гвоздики": дрон зафиксировал технику российских оккупантов

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&quot;Грады&quot;, танки и &quot;Гвоздики&quot;: дрон зафиксировал технику российских оккупантов
Оккупанты держат под рукой оружие для обстрелов позиций ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российские наемники продолжают пренебрегать требованиями размещения вооружения и военной техники.

О фактах нарушений оккупантов сообщили в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

БПЛА зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Покровки, три "Грады", размещенные с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, три единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б", три единицы самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и три минометы, размещенные вне выделенных мест хранения.

Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин.

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На полигоне в районе Мирного зафиксировали "Град", размещен с нарушением линии отвода. В населенном пункте Большое Орехово обнаружили ЗРК 9К33 "Оса".

"Указанными действиями оккупанты продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - комментируют нарушения в штабе операции Объединенных сил.

В жилых районах оккупированного Донбасса российские наемники размещают тяжелую военную технику. У жилых кварталов неподконтрольных правительству областей наблюдатели обнаружили ОБСЕ восемь ББМ и две зенитные установки.

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