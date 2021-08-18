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среда, 18 августа 2021 17:28

Оккупанты несколько раз обстреляли Луганщину: ранили женщину

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Оккупанты несколько раз обстреляли Луганщину: ранили женщину
От обстрелов страдают мирные жители. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки Луганщина пять раз страдала от обстрелов оккупантов.

"В последнее время чаще от нападений страдают мирные жители и их дома. 17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - сообщает председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на сайте ЛОГА.

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48-летняя женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Кроме этого, огнестрельное ранение получил наш военнослужащий в результате обстрела позиций ВСУ в Пречепиловке. Его госпитализировали в больницу в Северодонецке.

"Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Однако мы не знаем, чего ожидать сегодня. И если наши вооруженные силы готовы дать врагу сопротивление, то даже не представляю, какой опасности подвергаются жители населенных пунктов Луганщины", - акцентировал глава области.

16 августа российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела боевиков погиб украинский воин.

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