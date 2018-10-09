40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"

В оккупированном Донецке сегодня сторонники пророссийских террористов отмечали 40 дней со дня гибели главаря ДНР Александра Захарченко.

Помянуть ликвидированного боевика пришли и.о. главаря ДНР Денис Пушилин и и.о. главаря ЛНР Леонид Пасечник. Также присутствовала вдова погибшего террориста.

Фото: Сайт боевиков ДАН

Кроме того, церемонию посетил глава байкерского клуба "Ночные волки", который подчиняется Путину, Александр Залдостанов, прозвище "Хирург".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ростове криминалитет "перетер" за ДНР: финансы поделят по-новому

В боевиков отмечают, что на прощание прибыли президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, так называемые депутаты Народного Совета ДНР и Госдумы РФ, представители местной власти, родственники и товарищи "по службе" Захарченко.

1 августа вечером в кафе "Сепар" в Донецке произошел взрыв. Погиб предводитель террористов Александр Захарченко. Сепаратисты, сопровождали его, и персонал заведения получили ранения.