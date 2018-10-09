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вторник, 09 октября 2018 16:59

40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
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В оккупированном Донецке сегодня сторонники пророссийских террористов отмечали 40 дней со дня гибели главаря ДНР Александра Захарченко.

Помянуть ликвидированного боевика пришли и.о. главаря ДНР Денис Пушилин и и.о. главаря ЛНР Леонид Пасечник. Также присутствовала вдова погибшего террориста.

На поминки к главарю ДНР Александра Захарченко прибыли и.о. главаря ЛНР Леонид Пасечник и и.о. главаря ДНР Денис Пушилин
Фото: Сайт боевиков ДАН
На оккупированной Донецкой области прошло 40 дней со дня гибели главаря террористов ДНР Александра Захарченко
На поминки также прибыл глава байкерского клуба "Ночные волки", друг Владимира Путина Александр Залдостанов, прозвище "Хирург"
На поминки к главарю ДНР Александра Захарченко прибыли и.о. главаря ЛНР Леонид Пасечник и и.о. главаря ДНР Денис Пушилин
К Захарченко на прощание пришли подчиненные боевики

Кроме того, церемонию посетил глава байкерского клуба "Ночные волки", который подчиняется Путину, Александр Залдостанов, прозвище "Хирург".

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В боевиков отмечают, что на прощание прибыли президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, так называемые депутаты Народного Совета ДНР и Госдумы РФ, представители местной власти, родственники и товарищи "по службе" Захарченко.

1 августа вечером в кафе "Сепар" в Донецке произошел взрыв. Погиб предводитель террористов Александр Захарченко. Сепаратисты, сопровождали его, и персонал заведения получили ранения.

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