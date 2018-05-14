30-летний шахтер погиб на глубине 622 м

В Мирнограде Донецкая обл, под завалом погиб 30-летний шахтер / фото: UkrMedia

Горняк погиб на шахте "Центральная" в городе Мирноград Донецкая обл, утром 14 мая.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.



"Сегодня произошел несчастный случай со смертельным исходом на шахте "Центральная" ГП "Мирноградуголь" Донецкой области. В результате этого погиб горный рабочий участка шахтного транспорта Сергей Исаев (1987 года рождения), член Независимого профсоюза горняков Украины", - написал Волынец.

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30-летний горняк находился на рабочем месте на глубине 622 м, пишет прокуратура Донецкой области.

По предварительной информации, мужчина спустился в шахту, где примерно в 10:15 произошло обрушение горной массы. В результате обвала, шахтер сорвался с крепления и упал в камеру опрокида. Впоследствии тело мужчины было найдено без признаков жизни.

Досудебное следствие возложено на Мирноградское отделения полиции и на местную прокуратуру.

"Почти 700 тыс. человек работали на предприятиях оккупированной Донбасса. В Луганской области - до 30 тыс.", - говорит директор Центра исследований социальных перспектив Донбасса 44-летний Сергей Гармаш. 1 марта в прошлом году боевики заявили о "национализации" предприятий, зарегистрированных в Украине. 15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение остановить товарные перевозки на оккупированные земли, кроме гуманитарной помощи.