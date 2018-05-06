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воскресенье, 06 мая 2018 04:55

В Пакистане погибли 18 человек во время обрушения двух шахт

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В Пакистане погибли 18 человек во время обрушения двух шахт
В Пакистане обрушились две шахты. Фото: tribune.com.pk

При обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа.

Инцидент произошел в районе Марваарх округа Кветта пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает The Express Tribune.

Отмечается, что взрыв газа на шахте заблокировал 16 горняков, позже их тела нашли в результате спасательной операции. В тот же день при взрыве газа на соседней шахте погибли еще два человека, а пятеро горняков до сих пор заблокированы под землей.

При обоих взрывах были ранены девять человек. Отмечается, что рабочие, родом из Пенджаба, работали без каких-либо средств безопасности и не имели специальных документов на работы.

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В Польше на шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй исчезло 7 работников. Отмечается, что на шахте произошел сильный толчок, после которого пропала связь с 7 горняками еще 4 работников удалось эвакуировать.

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