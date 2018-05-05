В Польше произошла чрезвычайная ситуация на шахте

В Польше произошел сильный толчок на шахте, исчезло 7 работников. Фото: Sputnik

В Польше на шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй исчезло 7 работников.

На месте развернули поисково-спасательную операцию, передает Onet.pl.

Отмечается, что на шахте произошел сильный толчок, после которого пропала связь с 7 горняками еще 4 работников удалось эвакуировать.

"Нет никакой информации о пострадавших, но до сих пор нет связи с семью рабочими", - рассказали в местном Угольному союзе.

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Толчок произошел на глубине в 900 метров, где было 11 горняков. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, однако их работу осложняет высокая концентрация метана, поэтому к эпицентру толчка добраться до сих пор не удается.

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