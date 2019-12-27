17 обстрелов за сутки, один военный ранен

26 декабря позиции украинских военных обстреливали 17 раз. Фото: Анна Чапала

26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Так, 9 обстрелов украинских позиций зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

В частности, наряду с Невельск - из стрелкового оружия, два раза неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, у населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия, рядом с Авдеевкой - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, два раза вблизи Старогнатовка - из стрелкового оружия, в районе населенного пункта Водяное - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

Рядом с Южным - из ручного противотанкового гранатомета, в районе населенного пункта Новгородское - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, около Троицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, возле Старого Айдара - из стрелкового оружия.

Рядом с Травневым обстрелы вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе населенного пункта Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Орехового - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала нынешних суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово.

Потерь со стороны украинских военных нет.

Россияне завезли на оккупированный Донбасс 152-мм гаубицы "Гиацинт". Они входят в состав отдельной артиллерийского бригады 1 АК вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.