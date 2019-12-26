Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы

На фото изображена самоходная гаубица "Гиацинт" Фото: росзми

Россияне завезли на оккупированный Донбасс 152-мм гаубицы "Гиацинт".

Они входят в состав отдельной артиллерийского бригады 1 АК вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Таким образом Россия игнорирует Минские договоренности.

"Кроме того, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции", - говорится в сообщении.

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2С5 "Гиацинт-С" - 152-мм самоходная артиллерийского пушка советского образца. Созданная в России, в Уральском заводе транспортного машиностроения. Выстреливает 5-6 выстрелов в минуту.