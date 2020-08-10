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понедельник, 10 августа 2020 08:03

15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой

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15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
Российские наемники на Донбассе провоцируют воинов ВСУ. Однако наши военные соблюдают условия перемирия. Фото: facebook.com/pg/MinistryofDefence.UA

9 августа вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили условия перемирия.

У Новозвановки и Марьинки дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений. А на Приазовье запустили беспилотник российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. По беспилотнику - наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили его, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - сказано в сообщении.

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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

15-е сутки подряд, с момента провозглашения режима прекращения огня, среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Террористы используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украины территории. Происходит подготовка артиллерийских частей.

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Дата
10
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