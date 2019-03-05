10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации

Процесс восстановления Вооруженных Сил Украины и, в частности, армейской авиации не останавливается. От этих планов мы ни разу не отступили, рассказывает в интервью Gazeta.ua генерал-майор Игорь Яременко, начальник армейской авиации Командования Сухопутных войск ВС Украины.

Автор: Антон Старишко / пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины Игорь Яременко, начальник армейской авиации генерал-майор, "военный летчик-снайпер" Родился 23 августа 1964 года в городе Коростышев Житомирской области. В 1985 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Прошел путь от летчика-оператора, командира вертолета Ми-24, командира звена, полка, бригады. Участник миротворческих миссий ООН в Восточной Славонии, Косово, ДР Конго. В 2012 награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и в 2016 орденом "Данила Галицкого". В 2014-м командовал 16-й бригадой армейской авиации "Броды", которая в полном составе участвовала в боевых действиях на Донбассе. 2 мая 2014-го авиаторы бригады прошли боевое крещение в операции по освобождению Славянска. С женой 49-летней Еленой воспитали двоих детей: Виктория 26 лет и 22-летнего Игоря хобби: зимняя рыбалка любимый писатель Джек Лондон

Армейской авиацией (не путать с Воздушными силами ВСУ. Армейская авиация - самый мобильный род войск в Сухопутных войсках, занимается поддержкой наземных операций с воздуха. На вооружении вертолеты: ударные - Ми-24 и его модификации, многоцелевые - различные модификации Ми-8 и Ми 2 - Gazeta.ua) или авиацией сухопутки, как ее еще неофициально называют, Игорь Яременко командует с 2017-го года.

До того командовал 16-й отдельной бригадой армейской авиации "Броды". Участник миротворческих миссий ООН в Восточной Славонии, Косово, ДР Конго. В 2012-м награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2016-м орденом "Даниила Галицкого".

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Разговариваем с Игорем Витальевичем в его кабинете в штабе Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В просторном кабинете двери открыты. На большом столе стоит несколько телефонов, на стенах фото различных вертолетов, находящихся на вооружении ВСУ.

Игорь Витальевич, почему решили пойти в армейскую авиацию, а не скажем в истребительную авиацию Воздушных сил?

Было время я хотел поступать в Харьков, на пилота-истребителя. Отец служил в вертолетной части. Однажды привез к себе в подразделение. Меня прокатили на вертолете Ми-4, понравилось, и решил остаться. С какими результатами Армейская авиация завершила 2018 год? Очень хорошими. Средний налет на одного летчика составил 62 часа. Это хороший показатель, учитывая, что бригады наши находятся и в зоне выполнения операции объединенных сил, и участвуют в учениях, выполняют другие задачи. Постоянно происходит подготовка летного состава, подготовка курсантов. Каждый новый учебный год у нас начинается сборами по безопасности полетов. В январе мы провели анализ всех полетов в 2018 году. Проанализировали ошибки летного, инженерно-технического состава. Работали над тем, чтобы в дальнейшем их избежать. В прошлом году во всех масштабных учениях принимала участие армейская авиация. Это дает положительные результаты. С осени 2014 минскими договоренностями запрещено использовать авиацию в АТО, а ныне ООС. Но, в любом случае, при масштабной агрессии мы будем применять авиацию. Поэтому нарабатывается постоянное взаимодействие с Сухопутными войсками и другими родами и видами Вооруженных Сил. Появились новые средства связи, с которыми мы сами учимся работать и обучаем другие подразделения взаимодействовать с нами. во всех масштабных учениях принимала участие армейская авиация

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Обновляются и вертолеты, и наземная техника, и средства поражения. Мы значительно увеличили количество авиационной техники. За последние годы сделали значительный рывок в модернизации имеющейся техники. Наши летчики получили возможность использовать технику в ночных условиях - установлено спутниковые навигационные системы, приборы ночного видения.

Вы сказали о восстановлении и модернизации вертолетов, сколько еще сможем продержаться на имеющихся запасах техники?

Во всем мире новейших вертолетов мало, имеющиеся машины модернизируют. Это получается в разы дешевле. Чтобы создать новый вертолет, нужно 7-10 лет и значительные средства. У нас есть соответствующая программа, но на ее выполнение требуется время. Для того, чтобы быть боеспособными, технику во всем мире модернизируют. Тем более, что машины, которые есть на вооружении себя хорошо зарекомендовали. Пилоты и инженеры их хорошо знают, под нее уже есть готовая инфраструктура. Автор: Антон Старишко / пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины Игорь Яременко: Не стоит говорить, что вот вертолеты Ми-8 60-х годов, или Ми-24 70-х годов устарели

Тем не менее ресурс имеющихся машин не вечен, и часто говорят, что они "морально устаревшие"?

Не стоит говорить, что вот вертолеты Ми-8 60-х годов, или Ми-24 70-х годов устарели. Тот самый американский Apache (McDonnell Douglas AH-64 Apache - Gazeta.ua) впервые взлетел в 1975 году и находится на вооружении армии США с середины 80-х годов. Но, он постоянно модернизируется. Эта техника себя зарекомендовала в различных конфликтах, она в совершенстве изучена и надежна. Ее только нужно модернизировать до современных требований. В 70-х годах аппаратура на машинах была аналоговая, весила 70-100 килограммов. Cьогоднишние бортовые компьютеры по габаритам мало уступают мобильным телефонам. Это позволяет вешать на вертолет больше вооружения, устанавливать дополнительное оборудование.

Однако, уже ведутся разговоры, какая машина, в будущем, придет на смену Ми-24?

Я не раскрою государственной тайны - разрабатывается украинский ударный вертолет. Есть государственная программа и вертолет проектируется. Но нужно время. Для того чтобы производить такую машину, нужно задействовать более 200 предприятий по всей Украине.

Часто сравнивают состояние дел в армии до 2014-го года и после. Что можете сказать об армейской авиации?

К 2014 году у нас был провал не только в армейской авиации. С началом войны мы модернизируем всю армию - Сухопутные войска, Военно-морские силы, Воздушные силы и Десантно-штурмовые. Ситуация была плачевная везде. Сейчас положение дел сильно изменилось в лучшую сторону. Во-первых, восстановлены много вертолетов. Не буду по понятным причинам называть точное количество, но по сравнению с 2014 годом численность боеготовых машин увеличилось в несколько раз. Процесс не остановлен, наращивание продолжается, есть планы на 2022-2025 года. И все это не просто на бумаге, действительно процесс идет. Бесспорно, хочется чтобы все было быстро, но надо понимать, что есть возможности бюджета и наших предприятий. Очень радует, что процесс не останавливается, это не одноразовая акция. От намеченных планов мы ни разу не отступили.

До запрета использования авиации в войне на Донбассе, Армейская авиация достаточно активно привлекалась к борьбе с оккупантами. Можете как-то очертить результаты этой работы?

Пока что основной массив информации по участие в АТО имеет гриф "секретно". Если коротко: во всех подразделениях Армейской авиации 20-25% личного состава имеют государственные награды - это показатель эффективности и профессионализма. К сожалению, Армейская авиация также понесла потери. Каждая бригада потеряла в летном, техническом и наземном составе. Подразделения Армейской авиации и сегодня выполняют задачи в зоне ООС. Находимся там на дежурстве. В прошлом году летчики во время выполнения задания на вертолете Ми-24 сбили вражеский беспилотник. (Вертолеты используются вне линии соприкосновения и выполняют задачи по сопровождению медицинских и транспортных Ми-8 в прифронтовых районах - Gazeta.ua). на вертолете Ми-24 сбили вражеский беспилотник То есть, все взаимосвязано. Увеличение налета дает возможность эффективнее готовить летный состав, который может выполнять сложные и даже не присущи Армейской авиации задачи.

В 1996 году вы впервые встретились с военнослужащими стран НАТО (Игорь Яременко, как командир вертолета входил в контингент миротворческих войск ООН в Северной Славонии. - Gazeta.ua), какое впечатление они на вас произвели?

Восторга не было, но мы посмотрели на уровень их подготовки. У нас совсем другой был подход. Смотрели на обеспечение, логистику - было чему поучиться. Когда смотришь на Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Норвегию, Великобританию, французов, общаешься с ними. По крупицам берешь лучше, сопоставляет с тем, что у нас. То понимаешь, что в миссиях ООН все процедуры такие же как в НАТО. И логистические и подготовки, и заявки, и разрешения, и работа штабов. Еще тогда, поработав в той системе понял, что она удобнее, проще, лучше. Все в электронном виде. Я лично в этом убедился что некоторые вопросы решаются быстрее чем у нас. Поэтому движение Украины в НАТО мне импонирует. в ДР Конго мы были первым вертолетным отрядом ВСУ, который вел боевые действия Полученный в миротворческих миссиях опыт нам очень помог в 2014 году. В 2012-м году в ДР Конго мы были первым вертолетным отрядом ВСУ, который вел боевые действия. После того, как там обострилась ситуация, миссия ООН изменила наш статус и звено из 4 вертолетов Ми-24 выполняло боевые задачи.

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Какие задачи стоят перед армейской авиацией на 2019-й год?

Во-первых, 2019 в ВСУ определено годом индивидуальной подготовки военнослужащих. Для нас - это подготовка летчиков, подготовка в темное время суток и сложных метеорологических условиях. Исходя из опыта конфликтов по всему миру - авиация очень эффективно работает ночью. И мы должны тоже так учиться.

Во-вторых, подготовка молодого летного состава к выполнению боевых задач. Подготовка курсантов и их стажировки. Ну и безусловно безаварийная работа, дальнейшая модернизация техники. Нам нужны высококлассные летчики, которые самостоятельно могут выполнять боевые задачи. После индивидуальной подготовки является важной коллективная - работа в составе пар, звеньев и эскадрилий. Она сложнее, но эффективнее.

В каждой бригаде в 2018 году молодые летчики у нас улетали летно-тактические упражнения в составе эскадрилий. В Украине такое впервые. Причем в разных географических зонах: в горах, на море. Для молодежи это хороший уровень. Автор: Антон Старишко / пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины Игорь Яременко: Наши летчики получили возможность использовать технику в ночных условиях В том году, не могу называть точную цифру, но значительно более 50 пилотов повысили классную квалификацию - они стали летчиками 1-го и 2-го класса. На 2019 год планка не меньше. В авиации все взаимосвязано, постоянное увеличение уровня подготовки, налета. Когда-то для повышения классности отбирали единицы, потому что на всех не хватало ресурсов, а дальше поддерживали уровень. После 2014 года мы понимаем, что 10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовлены. Сейчас возможность есть и все повышают уровень подготовки. "Уничтожить из воздуха" - прошли тренировки авианаводчиков