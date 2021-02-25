10 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото

Февраль 2021 года стал самым кровавым для Украины на Донбассе с начала перемирия 27 июля 2020-го. В боях погибли 10 военных, более полусотни ранены.

Власть продолжает говорить о соблюдении перемирия, но на фронте бои не утихают. Трое бойцов погибли от обстрелов из крупнокалиберных пулеметов, двух убил снайпер. Еще пятеро подорвались на минах и неизвестных взрывчатых устройствах.

Например, 26 февраля в селе Водяное под Мариуполем, оккупанты вели огонь из 120-миллиметровых минометов. В результате обстрела 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевое травмирования.

Автор: gazeta.ua Погибшие на Донбассе в феврале 2021 года

2 февраля

Дмитрий Власенко, 38 лет

Старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты

Автор: 503 батальйон Дмитрий Власенко служил морпехом более 3 лет

Получил тяжелое ранение от пули снайпера вблизи поселка Шумы в Донецкой области. Умер через час после оказания медицинской помощи.

Родом боец ​​из села Грушевка Первомайского района Николаевской области. На военной службе Власенко провел более 3 лет.

''Он уже ранее был в боевых действиях, причем в конкретных, реальных. Был из тех бойцов, которые образцовые во всем'', - рассказал заместитель командира 503-го батальона Петр Олексюк.

Дома остались родители. Похоронен в Грушовке.

6 февраля

Назарий Полищук, 24 года

Старший солдат 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода

Автор: 28 бригада Назар Полищук должен был за неделю вернуться домой

Погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции взводного опорного пункта в районе села Новомихайловка Донецкой области.

Родился в селе Вотиловка Лисянского района Черкасской области. На военной службе по контракту с 2017 года. 14 февраля у него заканчивался срок службы и он должен был вернуться домой.

В Назария были отношения с девушкой из Донецкой области по имени Виктория. Они планировали пожениться.

Остались родители, старшая сестра и 3 младших брата. Похоронен в Вотиловке.

Алексей Подвезений, 23 года

Солдат 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода

Автор: 28 бригада Алексей Подвезенний служил год

Погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции взводного опорного пункта в районе села Новомихайловка Донецкой области.

Алексей родом из села Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области. После окончания школы пошел на срочную службу в ВСУ. После демобилизации подписал контракт. Прослужил год, выучился на оператора наводчика БМП.

Осталась родители и сестра. Похоронен в Красном Деркуле.

11 февраля

Александр Глушко, 36 лет

Солдат 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Автор: 59 бригада Александр Глушко получил пулю в спину от вражеского снайпера

Получил смертельное ранение от пули снайпера во время обстрела позиций близ поселка Зайцево Донецкой области. Умер во время эвакуации в военный госпиталь.

Глушко укреплял позиции, когда вражеский снайпер выстрелил ему в спину.

Александр родом из села Руновщина на Полтавщине, но жил в Полтаве. По специальности - повар. На военную службу ушел в 2019-м в 81-ю десантную бригады сапером инженерно-саперного взвода, но в зону ООС попал с мотопехотной бригадой.

Остались мать, жена и двое несовершеннолетних детей. Похоронен в Руновщине.

Владислав Ляшенко, 24 года

Солдат 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода

Автор: 28 бригада Владислав Лященко уехал из родной Горловки в 2011 году

Погиб в результате обстрела позиции взводного опорного пункта из крупнокалиберного пулемета близ села Новомихайловка Донецкой области.

Владислав родом из Горловки в Донецкой области. На войну ушел в 2019 году. До службы в ВС Украины работал на предприятии ООО "Титан". Владислав из многодетной семьи переселенцев из Горловки. Недавно приобрел со своей женой квартиру в Килии, где планировал продолжить жить.

Дома остались родители и жена. Похоронен в Килии.

14 февраля

Александр Войтенко, 46 лет

Капитан 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка

Автор: 59 бригада Александр Войтенко служил ранее в '' Альфе '' СБУ

Погиб в результате подрыва 5 мин ТМ-62, которые были установлены в шахматном порядке, на полпути к позициям близ поселка Новолуганское в Донецкой области.

Войтенко родом из Кременчуга Полтавской области. Службу проходил на офицерских должностях в составе 23-го отдельного аэромобильного пограничного отряда спецназначения в Кременчуге, затем в ''Альфе'' Службы безопасности Украины. Уволился в запас.

В марте 2018-го возобновился на военной службе и добровольно ушел на фронт в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. Позже перевелся в 81-й бригады и 59-й бригады.

Дома осталась жена. Похоронен в Кременчуге.

Вячеслав Алексеенко, 33 года

Солдат 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка

Автор: 59 бригада Вячеслав Алексеенко был единственным сыном в семье

Погиб в результате подрыва 5 мин ТМ-62, которые были установлены в шахматном порядке, на полпути к позициям близ поселка Новолуганское в Донецкой области.

Родом из Кременчуга. Был единственным сыном в семье. Воевал в АТО в составе третьей волны мобилизации в 2014-2015 годах. После демобилизации и недолгого гражданской жизни вернулся на войну и заключил контракт на прохождение военной службы в 81-й бригаде, которая постоянно находилась на фронте.

Остались родители и жена. Похоронен в Кременчуге.

Дмитрий Мироненко, 26 лет

Солдат 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка

Автор: 59 бригада Дмитрий Мироненко погиб от взрыва противотанковой мины

Погиб в результате подрыва 5 мин ТМ-62, которые были установлены в шахматном порядке, на полпути к позициям близ поселка Новолуганское в Донецкой области.

На военной службе с 2017 года. До направления в район проведения ООС, проходил военную службу в должности старшего стрелка 1-го взвода 1-й роты 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й десантно-штурмовой бригады.

Осталась мать. Похоронен в Харькове.

22 февраля

Сергей ''Ящур'' Петраускас, 43 года

Старший солдат 72-й бригады им. черных Запорожцев

Автор: 1 танковая бригада Отец Сергея Петраускаса литовец, а мать родом из России. Однако он пошел воевать за Украину

Погиб в результате вражеского обстрела со станкового пулемета в районе шахты ''Бутовка'', что под Донецком.

Родом из города Ичня Черниговской области. Его отец литовец по национальности, мать - русская. Работал электриком в Ичнянском автотранспортном предприятии, тогда 4 года в столице был пожарным, столяром на строительстве.

Был активным участником Оранжевой революции в 2004 году. После жестокого избиения "Беркутом" студентов, вышел во второй раз на Революцию Достоинства в 2013 году. В марте 2014-го был мобилизован в 1-ю ОТБр. Участник обороны Луганского аэропорта.

''Во время разведки мы брали в плен преимущественно российских срочников или офицеров. Горячие события начались 24 августа 2014 года, когда путинская Россия направила в Украину первый так называемый "гуманитарный конвой'', - вспоминал эти события Петраускас.

С 2018 года ''Ящур'' служил по контракту в районном военкомате, а в октябре 2020-го пошел до ''черных запорожцев''.

Дома осталась мать, жена, 2 дочери и сын. Похоронен в Ичне.

23 февраля

Дмитрий Сардак, 34 года

Сержант 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка

Автор: 59 бригада Дмитрий Сардак родом из Одессы

Погиб от осколочного ранения во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра вблизи поселка Зайцево Донецкой области.

Боец родом из Одессы.

Дома остались жена. Похоронен в Одессе.

Трое бойцов погибло в пожаре в блиндаже вблизи Донецкого аэропорта 23 февраля. Жизнь потеряли солдаты 56-й мотопехотной бригады - 23-летний Василий Килюшок, Михаил Капран 34 года и 22-летний Николай Лебедь. По одной из версий, блиндаж подожгла диверсионно-разведывательная группа противника.