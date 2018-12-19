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воскресенье, 23 декабря 2018 00:15

Украинка открыла детский сад в Польше
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Автор: из архива Анны Химчук
  Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше
Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше

Анна Хімчук из Одессы открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше. В страну переехала в Варшаву вместе с мужем Виталием и дочерьми Тамарой и Алиной.

"До переезда в Польшу готовились три месяца. Вместе с мужем несколько раз ездили в разведку, чтобы подыскать жилье и школу, - рассказывает Анна Хімчук Gazeta.ua. - Больше всего переживала за старшую дочь, которая шла в первый класс. Сначала одноклассники из нее смеялись и сторонились. Но, к счастью Алина этого не понимала. Уже через месяц начала говорить на польском и нашла друзей. Хуже всего переезд повлиял на меньшую дочь, чего совсем не ожидала. Чтобы Тамара смогла выучить язык, ежедневно на две водила ее в садик. Через языковой барьер она замыкалась в себе, плакала и просилась домой в Одессу. Привыкнуть смогла лишь через полгода".

По словам украинки, наблюдая за адаптацией младшей дочери, возникла идея открыть детский сад для детей эмигрантов.

"Помещение нашла за месяц. Оно принадлежало детскому клубу. Поэтому ремонт уже был сделан на нужную тематику. Оставалось закупить мебель, игрушки и материалы для обучения. Но по закону их можно покупать только у фирм, которые изготавливают инвентарь для учебных заведений и имеют специальные сертификаты. Шкаф в там может стоить в 4 раза дороже за такую же в обычном магазине".

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"Сначала удивляло, как в польских садиках экономят пространство. Моя племянница ходит в украинский садик. Там пол-комнаты заняты кроватями, еще пол-столиками и стульями. Для детей остается очень мало месяца. В Польше дети спят и играют в одном помещении, но после сна кровати складываются в специальную шкаф".

Автор: из архива Анны Химчук
  Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше
Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше

Бизнес Анна Хімчук зарегистрировала через Интернет за один день. Но получение разрешений заняло около трех месяцев.

"Началась страшная бюрократия. Нужно было пройти проверки в пожарной и санэпидемстанции, чтобы получить разрешения на работу. При этом документы оформлялись только в бумажном виде. Когда прошла все инстанции, сад вписали в реестр учебных заведений Польши. Без этого работать нельзя".

В детском саду имеют право работать только воспитатели с высшим дошкольным образованием. На 12 детей должно быть два преподавателя. Кроме того, есть логопед, психолог, учителя английского и музыки, которые работают по несколько часов.

"Около двух месяцев проводила по 4 собеседования в день. Все мои работницы - украинки, которые хорошо знают польский язык. Поляков, которые говорят на украинском или на русском, найти не смогла. В резюме пишут высокий уровень речи, а разговаривают с акцентом".

Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше
Фото: из архива Анны Химчук
Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше
Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше
Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше
Анна Хімчук открыла частный детский сад для детей эмигрантов в Польше

В садике учатся украино - и русскоговорящие дети из Украины, Беларуси, России, Казахстана и других стран бывшего советского союза.

"Чтобы набрать первую группу, расклеивала объявления и давала рекламу в Интернете. Потом сработало сарафанное радио среди родителей. Начали приходить и поляки. Сейчас их в садике не меньше, чем детей иностранцев. Это помогает детям эмигрантов быстрее изучать язык, - говорит Анна, - Обучение в детском саду ведется на польском. Но воспитатели детям все переводят. Например, один спрашивает "сколько точечек на крылышках у солнышка". А другой в это время переводит вопросы на украинский. Ребенок отвечает и получает похвалу. Так не замыкается в себе и постепенно изучает язык"

Обучение в садике стоит 950 злотых в месяц. Питание оплачивается отдельно - 14 злотых в день. Также родители платят одноразовый взнос - 499 злотых, когда заключают договор. Всю прибыль от первого садика украинка вложила в открытие еще одного отделения. Также выиграла конкурс от Европейского союза, который профинансировал третье отделение.

Супруги Мария Данько и Иван Балин каждый год ездят зимовать в Таиланд. С собой берут домашнего любимца - бультерьера Жору. О необычном опыте рассказали Gazeta.ua.

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