Звезда сериала "Сверхъестественное" выпустит дебютный альбом

Американская рок-группа Radio Company записала дебютный альбом. В составе коллектива исполнитель главной роли сериала "Сверхьестественное" Дженсен Эклз.

Актер создал группу с музыкантом Стивом Карлсоном в 2018-м. Песни пишут и исполняют вместе. В октябре этого года выпустили первый трек Sounds of Someday. Дебютная пластинка Radio Company Vol.1 выйдет 8 ноября.

Мистический сериал "Сверхьестественное" выходит с 2005 года. Имеет 15 сезонов. Дженсен Эклз играет охотника на нечисть Дина Винчестера. В роли его брата Сэма — Джаред Падалеки. Эклз стал режиссером 6 эпизодов шоу.

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Автор: nerdsandbeyond.com В составе группы Radio Company исполнитель главной роли сериала "Сверхьестественное" Дженсен Эклз

22 ноября выйдет дебютный альбом звезды блокбастера "Форсаж" валлийского актера Люка Эванса. Пластинка называется At last.