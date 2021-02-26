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Знаменитого шахматиста превратили в женщину

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Автор: twitter.com
  Американская актриса Аня Тейлор-Джой в сериале "Ферзевый гамбит" исполняет роль шахматной вундеркиндки Элизабет Хармон. За эту роль получила номинацию на "Золотой глобус"
Американская актриса Аня Тейлор-Джой в сериале "Ферзевый гамбит" исполняет роль шахматной вундеркиндки Элизабет Хармон. За эту роль получила номинацию на "Золотой глобус"

"Ферзевый гамбит" выстрелил, но это не сериал десятилетия, а один из неплохих за прошлый год.

Так считает писатель и сценарист, шахматист Михаил Брыных. Рассказал Gazeta.ua о ключевых особенностях и факторах успеха семисерийной драмы "Ферзевый гамбит" американского режиссера и сценариста Скотта Фрэнка.

Лента стала самым успешным мини-сериалом в истории стримингового сервиса Netflix. За первый месяц его посмотрели более 62 млн человек. Получил 2 номинации на премию "Золотой глобус" - за лучший мини-сериал и лучшую женскую роль. Победителей объявят 28 февраля в Лос-Анджелесе.

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Действие происходит в 1960-х. Главная героиня - сирота Элизабет Хармон, которую сыграла Аня Тейлор-Джой. Имеет талант к шахматам. В 19 лет побеждает на чемпионате США. Чтобы завоевать мировое первенство, должна побороть алкогольную и наркотическую зависимость и нервные срывы, по сюжету.

Супервумен становится все более актуальной и востребованной

- Бросал большинство сериалов Netflix, за которые брался, - говорит Михаил Брыных. - Хорошо сняты, несмотря на небольшие бюджеты. С проверенной, надежной драматургией. Но все немного пустые. Не имеют глубокой художественной начинки. Не оставляют пространства для размышлений. Ведут зрителя как ослика по дороге от первого эпизода до последнего. "Ферзевый гамбит" мало чем отличается.

В чем причины популярности сериала?

- Есть две составляющие успеха. Первая заключается в общемировой кинематографической тенденции на образ сильной женщины. Которая преодолевает личные жизненные неурядицы и преуспевает, побеждает. Супервумен становится все более актуальной и востребованной. В частности, торжествует в голливудщине. Это уже мейнстрим.

Это феминистическое кино, которое привлекает и женскую, и мужскую аудиторию.

В этом случае перед нами альтернативная история о Бобби Фишере - с 1960-х единственном американском шахматисте, который стал чемпионом мира. Рассказали так, если бы он был женщиной. Настоящая история о нем никого бы не задела и не тронула. А если это женщина, то уже интересно. Объективно играют в шахматы хуже мужчин - всегда так было и есть. Никогда не претендовали всерьез на первенство. А в сериале Бет Хармон не просто сильная шахматистка, но и чемпионка мира. Это феминистическое кино, которое привлекает и женскую, и мужскую аудиторию.

Второй момент - тема. Шахматная эстетика часто эксплуатируется в кино на уровне образов, идей, маленьких сюжетных линий. Но за все время в масскультуре не было создано ни одного крупного и успешного проекта, посвященного шахматам. И который имел бы серьезную шахматную начинку. Сработал эффект новизны, неожиданности.

Именно благодаря серьезному подходу нельзя назвать эксплуатацией темы?

- Мы привыкли, что незначительный бюджет в голливудских и европейских фильмах почти автоматически означает, что снято как попало. Надо отдать должное создателям, "Ферзевый гамбит" качественный в деталях. Казалось бы, нафига картине такая натуральная шахматная начинка? Для чего брать консультантом Гарри Каспарова (российский гроссмейстер, бывший чемпион мира по шахматам. - Gazeta.ua), чтобы он ставил матчи, заставлял грамотно разыгрывать? В этом не было необходимости. На это обращает внимание 0,01 процентов зрителей, имеющие квалификацию не ниже, чем хотя бы второй-третий разряд. Однако заморочились. Им важно, чтобы об этом все сказали, написали, отметили.

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Это однозначно не эксплуатация темы. Но ни о каком исследовании не приходится говорить из-за общего направления деятельности Netflix. Они не художники и не новаторы. Невозможно представить, чтобы выпустили сериал масштаба "Фарго", "Настоящий детектив" или "Твин Пикс". Им это и не нужно. Знают, что делают.

Почему вымышленная история Бет Хармон интереснее аудитории, чем реальная история Бобби Фишера?

- На экране появляется фантазия. Людям интересна альтернативная история. Чего не было, но могло бы - в воображении прокрутить и увидеть собственными глазами. Также зрителю нравится видеть героиню с зависимостями. Которая страдает на всех фронтах - любовном, психологическом, физиологическом, но все равно добивается успеха. Но эта натяжка разрушает любую реалистичность. Такой истории не могло бы произойти.

Однако эта чепуха работает. Не только в кино. Больше половины книжных раскладок в супермаркетах занимает мотивационная литература. Как стать популярным, как заработать дофига бабла, как построить свою жизнь - что угодно. Все хлам. Но люди нуждаются.

Насколько адекватно показали исторические реалии?

- Изобразили реалистично. Весь это дикий ажиотаж, который вызывали шахматные партии. Когда в Москве проходили международные турниры или матчи за первенство мира, люди действительно окружали колонные залы, передавали ходы из уст в уста, смотрели на огромные демонстрационные доски. В сериале представлены правдоподобные ситуации и обстоятельства вокруг неправдивого события - матча Бет Хармон с абстрактным российским гроссмейстером, который не имеет реального прототипа.

Вызвал дополнительный тематический шопинг. Производители шахматных комплектов на этом заработали что-то

Единственный нюанс, когда показывают, что матч проходит в каком-то зале, но в проходе. В центре расставлены доски, а по бокам расположились зрители. В Советском Союзе была традиция проводить матчи в театральных помещениях, с игроками на сцене.

Появляется будто даже невольная романтизация. Потому что показано, насколько шахматы процветали и были увлечением миллионов. Но это правда. Именно поэтому более полувека продолжалась абсолютная гегемония советской шахматной школы в мире.

Может ли сериал повлиять на положение вещей в шахматах, на популярность игры?

- Не стоит преувеличивать. Может, вызвал дополнительный тематический шопинг. Производители шахматных комплектов на этом заработали что-то. Но думаю, дальше эффект не продвинется (после выхода ленты количество поисковых запросов касательно шахмат в Google удвоилось, а запрос "как играть в шахматы" достиг девятилетнего пика. Спрос на наборы для игры на eBay вырос на 250%, а на Amazon - на 857%. В США продажи шахмат выросли на 87%, книг об игре - на 603%. Количество новых игроков на самом крупном тематическом сайте Chess.com увеличилось в пять раз. - Gazeta.ua).

Большинство приобретенных шахмат останутся на полках пылиться

Шахматы - сложная игра. С длинным, нудным, тяжелым путем обучения. Не получится быстро освоить, даже на энтузиазме от сериала. Этот вид спорта имеет стабильную небольшую аудиторию, которая не может резко возрастать. Только за счет административного давления и такого насаждения, как в совке. Когда куда ни плюнь - шахматная секция или кружок. И это было в добровольно-принудительном порядке. В школах заставляли играть. Если нет команды, то это капец. Миллионы детей загоняли в системы соревнований. Конечно, количество давало качество. Без этого шахматы не могут приобрести дополнительной популярности ни в одной стране, тем более сегодня. Никакой Netflix не поможет.

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Большинство приобретенных шахмат останутся на полках пылиться. Стандартная ситуация. Сколько о футболистах наснимали фильмов? Возможно, это влияет на количество проданных мячей. Но не верю в то, чтобы сегодня произведение искусства любого уровня могло вызвать какой-то настоящий бум. Кратковременное увлечение, эмоциональный отклик - да. Но это то, что быстро исчезает.

Практической пользы от просмотра также не может быть. Человек, который не умеет играть и не интересовался шахматами - ничего не вынесет для себя полезного. Есть куча прекрасных фильмов о музыкантах. От классических, как "Амадей" Милоша Формана, и до современных байопиков о Фредди Меркьюри - "Богемная рапсодия", и Элтоне Джоне - "Рокетмен". Хоть один дает практическое представление, как играть и петь, владеть инструментами и голосом? Так же и шахматы не объяснишь лентой.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 25 февраля.

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