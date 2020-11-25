Матч украинского чемпиона мира показали в сериале "Ход королевы"

"Ход королевы" стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 28 дней его посмотрели 62 миллиона раз. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой. Фото: TVLine

Партия украинского чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам Василия Иванчука стала прототипом для эпизода мини-сериала "Ход королевы". Стал самым популярным сериалом в истории Netflix.

15-летняя Бет Гармон живет в детском приюте. Обнаруживает в себе талант игры в шахматы. Становится знаменитой после победы на чемпионате США. Чтобы стать лучшим гроссмейстером мира, должна преодолеть наркотическую зависимость и эмоциональные срывы, по сюжету.

В финале Гармон встречается с советским гроссмейстером Василием Борговым. В основу эпизода легла реальная партия Иванчука с американцем Патриком Вольфом. Об этом рассказал гроссмейстер Гарри Каспаров. Был консультантом создателей сериала.

"Это реальная партия 1993 Иванчук-Вольф, - говорит Каспаров в интервью российскому телеканалу" Дождь ". Буквально через день после выхода сериала я получил письмо от Патрика Вольфа. Это был крик: "Я узнал эту партию!" То есть партия реальная, но все же есть некоторое отклонение, которое пошло только на пользу сериала".

"Ход королевы" стал самым популярным художественным мини-сериалом на стриминговий платформе Netflix. За 28 дней его посмотрели 62 миллионов раз. Сняли по роману 1983-го фантаста Уолтера Тевиса. Создателями выступили Скотт Фрэнк и Аллан Скотт. 2008-го роман хотел экранизировать актер Хит Леджер. Это должен был стать его режиссерский дебют. В том же году погиб.

Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой. Снималась в хоррор "Ведьма" и триллере "Сплит".

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Василий Иванчук - гроссмейстер родом из Тернопольской области. Вице-чемпион мира по версии ФИДЕ 2002 года. Чемпион Европы 2004-го. Чемпион мира по блицу 2007-го. Чемпион мира по быстрым шахматам 2016-го. Сильнейший украинский шахматист всех времен, который более 20 лет входил в десятку лучших шахматистов планеты. По мнению специалистов, один из "гениев шахмат".