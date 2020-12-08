"Ход королевы" вернул интерес к шахматам: "Это не игра для ботанов"

"Ход королевы" стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 28 дней его посмотрели 62 млн раз. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой. Фото: CNN

Самый успешный сериал в истории Netflix "Ход королевы" вернул интерес общества к шахматам. Выросли продажи набора для игры и книг о ней. Исследование провел американский телеканал CNN.

На сайте chess.com говорится, что появились миллион новых пользователей. Наибольший ежегодный прирост с момента запуска 2007 года. В марте добавилось 12,2 млн новых участников, среди них 3,2 млн после премьеры сериала "Ход королевы" в октябре.

"Сериал стал культурным явлением для поклонников шахмат. Многие зрители узнали себя в темах зависимости, проигрышей, личных конфликтов. При этом шахматные сцены - блестящие. Точно отражают партии на самом высоком уровне", - пишет один из пользователей.

В США за первые 3 недели после премьеры продажи шахмат выросли на 87%. Книг о них - на 603%. До 2020-го продажи шахматных книг и наборов на протяжении многих лет оставались неизменными или снижались.

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В Google поиск по запросу "шахматы" вырос на 364%.

"Сериал от Netflix поможет изменить стереотип, что шахматы - игра для ботанов", - говорит Юдит Полгар из Венгрии, которую считают самой молодой и успешной женщиной-гроссмейстером в истории. Начала играть в 15 лет. - Также популяризирует шахматы среди девушек. Надеюсь, они получат поддержку от родителей, учителей и тренеров. Смогут максимально реализовать свой потенциал".

"Ход королевы" стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 28 дней его посмотрели 62 млн раз. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой. 15-летняя Бет Гармон живет в детском приюте. Обнаруживает в себе талант к игре в шахматы. Становится знаменитой после победы на чемпионате США. Чтобы стать лучшим гроссмейстером мира, должна преодолеть наркотическую зависимость и эмоциональные срывы, по сюжету.