Установили самый рейтинговый эпизод сериала в истории Netflix

Также вторая серия сериала "Ход королевы" вошла в этот рейтинг и набрала 8,9 баллов. Фото: pixabay

За всю историю Netflix заключительная серия сериала "Ход королевы", которую транслировали на стриминговой платформе сервиса, получила наибольший рейтинг.

Он составляет 9,4 балла, пишет NME.

2-й стала лента "Я никогда не...", которая получила 8,9 баллов.

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Также 2-я серия сериала "Ход королевы" вошла в этот рейтинг и набрала 8,9 баллов.

В целом этот сериал стал самым популярным художественным минисериалом на платформе Netflix. За первые 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.

23 октября 2020 года состоялась его премьера. По сюжету сериала, Бет Хармон - обычная американская сирота, которая с детства имеет талант игры в шахматы. Только за доской она чувствует, что может хоть что-то контролировать. Со временем героиня становится одной из главных шахматисток США, получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения она вынуждена ступить на путь саморазрушения, подавляя свои страхи и сомнения наркотиками и алкоголем.

Самый успешный сериал в истории Netflix "Ход королевы" вернул интерес общества к шахматам. Выросли продажи набора для игры и книг о ней.