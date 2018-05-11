Женщина ударилась головой, теперь считает себя самой красивой

Фильм "Красавица на всю голову" выходит в прокат Фото: planetakino.ua

31 мая в украинский прокат выйдет комедия "Красавица на всю голову" режиссеров Эбби Кона и Марка Силверштейна.

По сюжету жизнь Рене состояла из попыток похудеть. И все напрасно. Но однажды Рене сильно ударилась головой во время тренировки. Придя в себя почувствовала себя красавицей. Но для окружающих ничего не изменилось. Теперь мир делится на две части - тех, кто пасует перед уверенностью Рене и тех, кто имеет силы цепляться за реальность в ее присутствии.

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Эбби Кон и Марк Силверштейн вместе написали сценарий и срежиссировали комедию. Главную роль доверили американской комедиантке и актрисе Эми Шумер. Сначала американская премьера ленты планировалась на середину лета 2018 года, но старт показов перенесли на весну.

На съемочной площадке этого фильма снова встретились Мишель Уильямс и Бизи Филиппс. Подруги в жизни, они уже играли вместе в телесериале "Бухта Доусона".

10 мая в прокат вышла американская комедия "Душа компании" режиссера Бена Фальконе.