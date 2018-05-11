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воскресенье, 13 мая 2018 21:45

Женщина ударилась головой, теперь считает себя самой красивой

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Женщина ударилась головой, теперь считает себя самой красивой
Фильм "Красавица на всю голову" выходит в прокат Фото: planetakino.ua

31 мая в украинский прокат выйдет комедия "Красавица на всю голову" режиссеров Эбби Кона и Марка Силверштейна.

По сюжету жизнь Рене состояла из попыток похудеть. И все напрасно. Но однажды Рене сильно ударилась головой во время тренировки. Придя в себя почувствовала себя красавицей. Но для окружающих ничего не изменилось. Теперь мир делится на две части - тех, кто пасует перед уверенностью Рене и тех, кто имеет силы цепляться за реальность в ее присутствии.

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Эбби Кон и Марк Силверштейн вместе написали сценарий и срежиссировали комедию. Главную роль доверили американской комедиантке и актрисе Эми Шумер. Сначала американская премьера ленты планировалась на середину лета 2018 года, но старт показов перенесли на весну.

На съемочной площадке этого фильма снова встретились Мишель Уильямс и Бизи Филиппс. Подруги в жизни, они уже играли вместе в телесериале "Бухта Доусона".

10 мая в прокат вышла американская комедия "Душа компании" режиссера Бена Фальконе.

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  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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