"Зеленая плесень оставит после себя руины" - вокруг Мыстецкого арсенала разразился скандал

Автор: facebook.com Во вторник, 6 июля, проходили выборы директора столичного комплекса Мыстецкий арсенал. Конкурсная комиссия не выбрала победителя и назначила повторный конкурс

Вчера, 6 июля, выборы директора Мыстецкого арсенала в Киеве не состоялись. Ни один из кандидатов не набрал необходимых пять голосов. Объявили новый конкурс на должность. Некоторые претенденты и члены комиссии заявляют о фальсификации и конфликте интересов со стороны председателя конкурсной комиссии. Намерены обжаловать результаты выборов в суде.

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Кто претендовал на должность директора

К участию в конкурсе приглашали лиц, которые имеют высшее образование, стаж работы в сфере культуры и опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет, владеют государственным языком.

Документы подали 10 кандидатов.

Ольга Балашова, глава ОО "Музей современного искусства";

Евгений Березницкий, руководитель Bereznitsky Art Foundation;

Ольга Данилюк, украинский и британский режиссер;

Алла Демура, работница в сфере образования и разработки образовательных программ;

Игорь Дидковский, председатель наблюдательного совета научно-исследовательского института Nano Sapiens;

Наталья Заболотная, президент Фонда гуманитарного развития Украины;

Ирина Кислян, заместитель директора "Медиацентра" государственного предприятия "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств";

Михаил Кулиняк, директор Института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств;

Роман Недзельский, профессор кафедры арт-менеджмента и ивент-технологий Института практической культурологии и арт-менеджмента;

Олеся Островская-Люта, арт-менеджер и куратор современного искусства.

Конкурс в Мыстецком арсенале и в других культурных институциях - это не просто попытка внедрить ручное управление. Это реванш методов и иногда людей режима Януковича

Как готовились к выборам

14 мая объявили конкурс на должность директора. Победителя должны были объявить до 14 июля. После этой даты истекает срок действия трудового контракта с предыдущим руководителем Арсенала Олесей Островской-Лютой.

23 июня Государственное управление делами со второй попытки сформировало конкурсную комиссию. Повторную жеребьевку назначили по требованию трудового коллектива. Привели факты, что первая прошла с нарушением порядка формирования комиссии.

В состав комиссии вошли по три представителя от Государственного управления делами, трудового коллектива Мыстецкого арсенала и от общественных организаций из сферы искусства и культуры.

24 июня провели первое заседание, где рассмотрели резюме кандидатов. Несмотря на возражения культурного сообщества, приняли решение о тайном голосовании.

Все, что здесь происходит - это фарс

2 июля команда Арсенала опубликовала обращение, в котором требовала от ГУД обеспечения прозрачности конкурса, четкого соблюдения процедур и этических норм. Указали, что председатель конкурсной комиссии Василий Чернец имеет конфликт интересов. Возглавляет Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств, сотрудниками которой являются два претендента на должность директора Арсенала - Михаил Кулиняк и Роман Недзельский. Требовали открытого голосования, допуска прессы и своих представителей на заседание.

Совместное заявление опубликовали два кандидата на должность директора Ольга Балашова и Евгений Березницкий. Отметили несоответствие части членов комиссии нормативным требованиям и угрозу легитимности конкурса. Призвали Василия Чернеца взять самоотвод. Письмо подписали 31 представитель культурного сообщества.

Накануне конкурса две участницы комиссии от Арсенала Ирина Подоляк и Мирослава Барчук раскритиковали ГУД за вмешательство в работу комиссии и влияние на ее членов. Заявили, что члены комиссии, которых делегировало ГУД и общественные организации, сговорились проголосовать за "нужного" кандидата.

Член комиссии от Арсенала Глеб Вышлинский предложил трем членам комиссии от общественных организаций взять самоотвод, потому что на видео с повторной жеребьевки видно доказательства "неслучайной" жеребьевки.

Накануне голосования кандидат Алла Демура сняла кандидатуру.

Вокруг Мыстецкого арсенала происходит новый круг жести. От режиссеров рейдерского захвата Госкино, от авторов деструкции УКФ, от вдохновителей нападения на Довженко-Центр

Как проходило голосование

6 июля на втором этапе конкурса каждый из девяти кандидатов выступил и ответил на вопросы. Члены конкурсной комиссии тайно проголосовали в совещательной комнате.

Необходимого большинства - пяти голосов из девяти - не набрал никто. Четыре голоса получил министр культуры времен Януковича Михаил Кулиняк, три - Олеся Островская-Люта, по одному голосу - Наталья Заболотная и Ирина Кислян.

"Настолько серьезный и сильный состав участников-конкурсантов, что комиссии трудно было определиться с победителем. От трех до пяти конкурсантов достойны быть генеральным директором.

Повторный конкурс имеет свои плюсы. Во-первых, действующие конкурсанты доработают свои программы, чтобы комиссия могла определить лучшую. Они учтут вопросы, которые задавались.

Далее есть возможность расширить список участников. Я верю, что люди, которым небезразлична судьба Арсенала, подадут документы, и будет еще больше конкурсантов", - говорит Василий Чернец.

Форпост будущего хотят превратить в заповедник малороссийского совка

Ольга Балашова собирается обжаловать выборы директора в суде. Об этом объявила на заседании комиссии, где представляла свою программу развития институции.

"Все, что здесь происходит - это фарс. Мы все видели видео, как сотрудники Государственного управления делами фальсифицировали конкурсную процедуру. Я пришла посмотреть в глаза этим людям.

Любой, выбранный комиссией во главе с господином Чернецем, будет нелегитимным. Независимо от результатов конкурса, я буду подавать в суд. И так должен сделать каждый кандидат.

Думаю, что в моей стране любой, кто фальсифицирует так дерзко конкурсную процедуру, рано или поздно оказывается под судом", - заявила Балашова.

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Кто такой Михаил Кулиняк

Михаил Кулиняк - скрипач по образованию, кандидат искусствоведения. В течение 2010-2012 годов был министром культуры Украины в первом правительстве Николая Азарова. В течение 2013-2014-го - генеральным директором Национального дворца искусств "Украина". Работает директором Института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Накануне конкурса в интервью "Суспільному" сказал, что не проходил люстрацию, потому что был уволен в 2012-м с должности министра.

Государство рейдерит все культурные институции, которые у нас до сих пор были, построенные вопреки пассивности большинства предыдущих минкультов

Что говорят представители культурного сообщества

Иван Козленко, бывший гендиректор Центра Довженко:

"Конкурс в Мыстецком арсенале и в других культурных институциях - это не просто попытка внедрить ручное управление. Это реванш методов и иногда людей режима Януковича. Публичная поддержка режима Януковича со стороны Кулиняка во время конкурса вызывает возмущение. Он осмелел настолько, что рассказывает о добродетелях авторитарного режима.

При Януковиче весь государственный аппарат подчинялся единой цели - выдаивание финансов из государственного сектора экономики. Это означает, что каждый министр и большинство руководителей ГП были интегрированы в вертикаль, по которой выведенные средства поднимались на самый верх - в карман Януковича и его семьи.

При условии честных и прозрачных процессов этот конкурс должен был бы стать не фарсом, а соревнованием концепций

Это просто безумие, что такой человек как Кулиняк вновь вынырнул из вонючего болота прошлого. При Януковиче он был марионеткой, которая должна была поддерживать клептократический механизм в рабочем состоянии. Очевидно, учитывая планы ОП начать строительство в Мыстецком арсенале, эти его способности вновь пригодятся.

И все-таки я рад, что Кулиняк всплыл на поверхность наших бурных исторических сточных вод. Во-первых, лучше себя самого его никто не представит, поэтому я с нетерпением жду его новых сообщений. Во-вторых, сообщество наконец-то в деталях вспомнит пеструю биографию этого инженера собачьих будок и его заслуги перед отчизной".

Богдан Логвиненко, писатель, журналист:

"Вокруг Мыстецкого арсенала происходит новый круг жести. От режиссеров рейдерского захвата Госкино, от авторов деструкции УКФ, от вдохновителей нападения на Довженко-Центр.

Кандидат на директора Мыстецкого арсенала Кулиняк - более известный как скрипач Януковича и министр культуры, который умеет играть со скрипкой между ног. Говорит, что мы не говорили бы о режиме Януковича, он сделал много хорошего.

Все, что происходит с культурной индустрией в Украине последний год - это бесконтрольный, непрерывный и неудержимый пиз*ец

Почему-то не эти свои достижения вспоминал Кулиняк:

Из Минкульта исчезли картины. Это заметил тогдашний руководитель Национального художественного музея, Кулиняк ворвался к нему в кабинет, чтобы уволить лично. Украденные картины, конечно, не нашли.

Назначил племянницу главным редактором журнала "Украинская культура", который впоследствии и загнулся.

Заместитель гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра Влада Прокаева заявила, что дала министру $50 тыс. за должность.

Уволенный министр ушел работать во дворец "Украина", где организовывал трижды подряд концерты Стаса Михайлова и в интервью заявил, что это культурный феномен.

Как вам биография? Классный будет у нас Мыстецкий арсенал? Имеем время на огласку до следующего конкурса".

Александр Ройтбурд, директор Одесского художественного музея:

"Страшно не то, что никто не набрал пять голосов. Страшно, что фаворит с четырьмя голосами - бывший януковичевский министр культуры и отдыха Кулиняк. 10 лет строить ракету Илона Маска, а затем посадить за ее штурвал комбайнера с трактора "Кировец". Конечно, это новые лица. Но не очень новые. Форпост будущего хотят превратить в заповедник малороссийского совка".

Остап Украинец, писатель, переводчик:

"Государство рейдерит все культурные институции, которые у нас до сих пор были, построенные вопреки пассивности большинства предыдущих минкультов.

О культуре у этих людей, как вы знаете, специфическое представление. Они ее просто не понимают за пределами собственных креатур. Поэтому отжать все учреждения, которые занимаются искусством и культурной жизнью - логично.

И этим отжимом занимаются рагули, тушки времен Януковича и люди, которые считают "Квартал" хорошим юмористическим шоу".

Татьяна Пушнова, глава пресс-службы Арсенала:

"Четыре голоса за Кулиняка. За того самого министра прачечной Януковича, при котором исчезали картины из музеев, назначались на должность за деньги, убивалось украинское как таковое.

Будет повторный конкурс. Но, на мой взгляд, с такой комиссией то будет снова стыд и трэш".

Владимир Шейко, гендиректор Украинского института:

"Легитимность конкурса уже подорвана тем, как была сформирована конкурсная комиссия и какие решения она успела принять. Обидно. Потому что при условии честных и прозрачных процессов этот конкурс должен был бы стать не фарсом, а соревнованием концепций".

Мирослава Барчук, журналистка, телеведущая Национальной общественной телерадиокомпании Украины:

"Думаю, есть реальная возможность, что после окончания каденции Олеси Островской-Лютой 14 июля ГУД назначит нелюстрированного министра времен Януковича и.о. директора Мыстецкого арсенала. Ну и потом повторный конкурс, на котором у Кулиняка есть все шансы победить. Напомню, ему не хватило одного голоса для победы.

Все это "шапито", "паноптикум", "цирк" - это совсем не смешно. Это реальная угроза, к сожалению. Давайте активнее включаться. Давайте выскажемся публично, дадим знак власти, что мы думаем об этом. Постами, обращениями представителей культурного сообщества, акциями".

Дмитрий Десятерик, кинокритик:

"Все, что происходит с культурной индустрией в Украине последний год - это бесконтрольный, непрерывный и неудержимый пиз*ец. Когда зеленая плесень наконец-то уйдет от власти, она не оставит после себя ничего, кроме руин".

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Что будет дальше

Председатель комиссии Василий Чернец объявил повторный конкурс. В нем имеют право участвовать все конкурсанты, а также граждане Украины, которые не подавались на первый конкурс. Нового директора выберут не раньше сентября.

Руководителем Мыстецкого арсенала остается Олеся Островская-Люта, которая заняла этот пост в 2016 году. После 14 июля будет исполняющей обязанности директора, если Государственное управление делами не назначит кого-то другого.

Что такое Мыстецкий арсенал

Мыстецкий арсенал - это национальный культурно-художественный и музейный комплекс. Культурная институция, которая в своей деятельности интегрирует различные виды искусства - от современного, новой музыки и театра до литературы и музейного дела.

Открылся в 2007 году в здании Киевского арсенала. Его построили в конце XVIII века как помещение для производства и ремонта орудий. Это памятник истории и архитектуры национального значения общей площадью более 60 тыс. м. В целом Национальный комплекс занимает площадь более 10 га. Кроме Старого арсенала, включает часть исторических оборонительных валов.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН В этом году в Киеве прошел 10-й Международный фестиваль Книжный арсенал. На нем состоялось 261 событие: презентации, лекции, чтение

В Мыстецком арсенале проводят фестивали, скульптурные и антикварные салоны, выставки художников, графиков и фотографов, а также общественные мероприятия. С 2011-го на территории культурного центра ежегодно проходит Книжный арсенал.

Почему выборы директора Арсенала имеют значение

Вопрос о финансировании реставрации Арсенала будут рассматривать в следующем году. Учреждение собственными силами довело до финала разработку проекта реставрации и смету несмотря на то, что в прошлом году ГУД отказалось финансировать мероприятия. По словам директора Олеси Островской-Лютой, на реставрацию и достройку нужно около 3 млрд грн.

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В последние два года вокруг культурных институций возникали скандалы. Переизбрания директоров Украинского культурного фонда, Довженко-центра и Госкино, по мнению многих представителей культурного сообщества, происходили с нарушениями. После избрания Марины Кудерчук главой Госкино киносообщество протестовало, подписывало письма к власти. Новым руководителем Довженко-центра конкурсная комиссия выбрала Елену Гончарук. Однако ее не назначили. Министр культуры Александр Ткаченко предложил провести повторное голосование. Гончарук пока исполняющая обязанности гендиректора. Глава Наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила полномочия. Также заявление на увольнение с должности члена Наблюдательного совета подала директор Национального музея Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева. Решение приняли на фоне призывов экспертов и культурных институций к правительству выразить недоверие руководящим органам УКФ, которые "отказывают в финансировании ранее утвержденных проектов". Ряд экспертов УКФ направили открытое письмо Владимиру Зеленскому, Денису Шмыгалю и Александру Ткаченко. Выразили недоверие Наблюдательному совету УКФ и призвали распустить его. По мнению авторов обращения, "недавние действия новоизбранного Наблюдательного совета Фонда свидетельствуют, что принцип прозрачности распределения средств оказался под угрозой", о чем свидетельствует "отклонение ряда проектов без должной аргументации".