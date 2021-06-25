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пятница, 25 июня 2021 14:33

На Книжный арсенал приходят с чемоданами
29

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23-27 июня в Киеве проходит Х Международный фестиваль Книжный арсенал. Проводится в здании Художественного арсенала на ул. Лаврской, 12.

Работает ежедневно с 09:00 до 22:00. Билеты можно купить онлайн, стоимость 100 грн, для студентов - 50 грн. Вход для пенсионеров бесплатный с 9:00 до 10:00.

"Я покупала билет, чтобы в первый день прийти. Для пожилых людей с 24 июня бесплатно", - говорит 64-летняя Татьяна Кулик. С собой носит две большие сумки из ткани. - Каждый год приезжаю на Арсенал с Днепра. Здесь такая атмосфера, которой не бывает нигде. Приобрела уже здесь еще одну сумку".

"Той книги, за которой пришла, уже нет в издательстве - Александр Стражный "Украинский менталитет". Распродали и вроде уже не будет ее. Автор характеризует и сравнивает особенности украинцев с другими народами".

В конце холодного павильона проходят выставки книг различных государств. Экспонаты продавать не могут.

Автор: Лилия Мыцко
  Коран, альбомы, переводы книг, которые не представлены на украинском.
Коран, альбомы, переводы книг, которые не представлены на украинском.

"Я вам заплачу втридорога - только продайте книгу, - умоляет работниц израильского посольства высокая блондинка. - Ребенку хочу купить, книги на иврите нигде не найти".

"Книга, которую я искал, запрещена в Украине, - говорит дедушка в черных рубашке и брюках. В мятом файлике носит брошюрку, имени не называет. - В ней пишут о Лаврентии Берии, партийном деятеле СССР. Он проводил чистки в армии. Из-за его бездарного руководства погибали солдаты. У нас то же самое сейчас происходит, много солдат без рук без ног остались".

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Самые большие очереди у "Издательства Старого Льва", VIVAT и "Наш формат". Издатели говорят, что ожидали большего ажиотажа.

"Книжный арсенал - это для души. Все издатели ждали его. - говорит продавщица в разноцветной маске Виктория Юскович. - В 2019 году мужчина набрал все позиции новинок украинской литературы - около 30 книг за один раз".

Автор: Лилия Мыцко
  Фестиваль "Книжный Арсенал" открылся 23 июня в украинской столице. Он продлится до 27 июня в Художественном арсенале, где в течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств и произойдет почти 300 событий.
Фестиваль "Книжный Арсенал" открылся 23 июня в украинской столице. Он продлится до 27 июня в Художественном арсенале, где в течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств и произойдет почти 300 событий.

Авторы представляют новинки. Устраивают автограф-сессии и общаются с посетителями.

"Приезжаю в арсенал четвертый раз. В Европе больше нигде такого нет, - рассказывает украинская писательница Ксения Фукс. Живет в Германии, переехала за границу 13 лет назад, потому что хотела получить качественное образование. - Вакцинировалась месяц назад, чтобы посетить фестиваль. Боялась заразиться, в Украине цифры значительно выше, чем в Европе.

Так же, как и я, побывала в психиатрической больнице

Знаковые для меня книги я отражаю татуировками на теле, - показывает запястья, глаза становятся влажные. - Сильвия Плат "Под стеклянным колпаком". Автор была феминисткой, имела нелегкую судьбу. Так же, как и я, побывала в психиатрической больнице. К сожалению, покончила жизнь самоубийством. Хочу продолжать ее дело, но переписать конец".

Возле полок с детской литературой устроили благотворительную ярмарку. Книги здесь можно купить дешевле, деньги переведут в детские дома.

"Купили очень много, тысяч пять гривен потратили, - гордо рассказывает Мария Котова. На Фестиваль пришла вместе с младшей сестрой. - Взяла около 50 книг для себя, брата, для семьи. Скупились за два года. Пришлось откладывать несколько месяцев. Давно хотела "Скандинавскую мифологию" Нила Геймана. Наконец-то!"

"Большое разнообразие. У меня в июне день рождения, - добавляет сестра девушки в белом картузе. В руках Полины Зубахи чуть не трещат пакеты с книгами. - Все подаренные деньги потратила. Хотела "Дневник слабака" Джеффа Кинни. Нигде не могла найти, а на Арсенале есть все 12 частей. Это смешная история о мальчике, который находит выход из любой ситуации".

На представительских полках посольств и общественных организаций были представлены редкие и коллекционные издания.
Фото: Лилия Мыцко
Коран, альбомы, переводы книг, которые не представлены на украинском.
В Фестивале приняли участие более 200 издательств.
В ветеранской палатке книги для библиотек Севастополя и Мариуполя покупала мнистр Юлия Лапутина.
Со сцены под белым шатром выступали деятели искусства. Свои стихи вместе с украинским режиссером Ириной Цилык прочитала белорусская поэтесса Юлия Тимофеева.

Под большим белым шатром, недалеко от фонтана, проходит перформанс. Автора книги "О чем она молчит" общаются с женщинами, актеры воспроизводят женские истории в форме импровизации.

"Такие Фестивали существуют, чтобы говорить о проблемах в обществе, - объясняет Орнелла Остапенко, одна из авторов. - Женщины в Советском Союзе привыкли молчать. Хотя выполняли мужскую работу, готовили еду, убирали и ухаживали за детьми".

В ветеранской палатке министр ветеранов Юлия Лапутина покупает книги для библиотек Славянска и Мариуполя.

"У нас нет отдельной бюджетной программы для популяризации книг, - говорит Лапутина. - Но на уровне меморандумов сотрудничаем с издательствами. Для меня это личное событие, но рада, что могу поддержать ветеранов. Переполняет вдохновение, когда вижу творчество бойцов. Важно, что есть книги для детей, которые могут правдиво рассказать историю государства. Купила для внука такую​​".

Автор: Лилия Мыцко
  В ветеранской палатке книги для библиотек Севастополя и Мариуполя покупала мнистр Юлия Лапутина.
В ветеранской палатке книги для библиотек Севастополя и Мариуполя покупала мнистр Юлия Лапутина.

"Купили уже более 50 книг. Самый дорогой альбом фоторабот Дмитрия Муравского - 650 грн, - рассказывает мать военнослужащего Василия Коряка - позывной Василий Танцор - Татьяна. - Сын воевал. Рассказывать уже не трудно, трудно было переживать. Здесь есть книги о нем - мои любимые.

Я родом из Сибири. Там мама и брат живут, видимся редко. Ездим в гости, но пускают только к родителям и детям. Общаться иногда тяжело, много недоразумений. Стараемся не поднимать тему войны".

"Когда-то мы были единым целым. Но это было условно, так как "целое" подгнивало в середине", - в 14:32 начинает свое выступление режиссер Ирина Цилык. Будет читать стихи вместе с белорусской коллегой.

Страну превратили в концлагерь

"Мы с мужем живем в Австрии с ноября 2020 года из-за событий в стране, поэтому смогли приехать беспрепятственно, - говорит поэтесса из Беларуси Юлия Тимофеева. - Но другие граждане, которые живут в стране не могут никак уехать. Они уже находятся в ловушке. Белорусская преступная власть поступает неправильно с самого начала. Страну превратили в концлагерь. Постоянные репрессии, желание контролировать все и всех, выслеживание инакомыслящих и их задержания.

Я стараюсь поддерживать словом, как умею. Говорю о проблемах всему миру, чтобы видели правду. Благодарна украинцам за то, что всегда чувствуем поддержку. Мы можем говорить на разных языках и все равно понимать друг друга. Приехала сюда, получила как поэтесса возможность пообщаться с публикой. Ирина подарила мне свою книгу, планирую приобрести еще на ярмарке".

Между рядами книг тяжелый фиолетовый чемодан на колесах везут две женщины. Ищут книги из своего списка.

"Трудно носить в руках. За четыре года наконец додумались взять чемодан, - рассказывает шатенка Жанна Битюкова. - Это была гениальная идея. С тележкой из магазина в метро не пустят. Здесь не хватает таких. Взяли еще не все."

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"Специально попросили выходной на работе, чтобы прийти на арсенал. День выделили для того, чтобы скупиться, - добавляет ее подруга Наталья Батюков. - Лекции не удастся посетить. Они будут завтра. Купила книгу для ребенка. Для себя взяла о фотографии в Instagram. здесь представлены книги издательства ArtHuss, их трудно найти. Каждое издание имеет невероятные иллюстрации, можно брать на подарок. Например, книга "Шкатулка со специями".

Автор: Лилия Мыцко
  Фестиваль "Книжный Арсенал" открылся 23 июня в украинской столице. Он продлится до 27 июня в Художественном арсенале, где в течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств и произойдет почти 300 событий.
Фестиваль "Книжный Арсенал" открылся 23 июня в украинской столице. Он продлится до 27 июня в Художественном арсенале, где в течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств и произойдет почти 300 событий.

"Удалось пообщаться с Юрием Журавлем, но не смогла найти его карикатуры. Цены немного высокие. Не купила арт-бук за 700 грн, но хотела, - продолжает Жанна. - Самая дорогая книга стоит 350 грн - о феминизме. Как женщина, хочу знать о своих правах. Феминизм не является идеологией, просто каждый человек должен иметь возможность делать собственный выбор. Интересуюсь такими изданиями, чтобы понимать все".

Цены немного высокие

Лекционные залы полупустые. На втором этаже есть кинозал, кафе и магазинчики с сувенирами от украинских мастеров.

На входе в Художественный арсенал собирается толпа. Посетители достают камеры и удивленно восклицают. Вся группа людей колонной идет по залу.

"Тю, думала, что какой-то писатель, а это президент, - говорит женщина в тонком длинном платье в цветочек. - Ищу авторов, а их не видно".

"Не думал, что смогу увидеть Владимира Зеленского, - делится впечатлением усатый мужчина рядом. - Пришел просто погулять, люблю классику и покупаю ее по дешевке на книжном рынке Петровка".

К издателям подходит президент вместе с первой леди. За ними - высокие статные охранники носят пакеты с приобретенными гарантом книгами.

"Нравится книга "Империя должна умереть", - говорит Зеленский. - О той самой... Истории похожи, хотя, казалось бы, столько лет прошло.

Автор: Лилия Мыцко
  Фестиваль "Книжный Арсенал" открылся 23 июня в украинской столице. Он продлится до 27 июня в Художественном арсенале, где в течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств и произойдет почти 300 событий.
Фестиваль "Книжный Арсенал" открылся 23 июня в украинской столице. Он продлится до 27 июня в Художественном арсенале, где в течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств и произойдет почти 300 событий.

- Каждая женщина имеет свою "личную" книгу, - рассказывает Елена Зеленская. - Для кого-то - Государственные строительные нормы, для кого-то - Библия, книга о Мишель Обаме. Я не могу назвать свою любимую, потому что разные периоды в жизни бывают".

- Очень много читает моя жена, - добавляет президент.

- Думаю, что одна из книг, которые купила сегодня, станет любимой, - подытожила первая леди.

Гарант купил "Дело Василия Стуса", "Бурные волны", Зеленская - книгу Мэй Маск и "Думай и действуй, как кот". Все издания купили за свой счет.

"Люблю общаться с людьми, которые меня понимают, - говорит менеджер по продажам VIVAT Алина Чворун. - Они также любят читать, говорим на одном языке. На Фестиваль приходят крутые люди, интеллигентные. Раньше казалось, что живу в информационном пузыре, но он оказался больше".

На входе к вечеру образовалась очередь. Сайт для покупки билетов перестал работать.

Программа Х Книжного арсенала состоит из 260 событий - концертов, лекций, дискуссий. Фестиваль можно посетить вживую - в Художественном арсенале с 23 по 27 июня, так и онлайн.

2019 лондонская "International Publishing Industry Excellence Awards" признала Книжный арсенал лучшим литературным фестивалем года.

Фокусное тема Книжного арсенала 2021 - "Оптимисты скептики".

Автор: Лилия МЫЦКО
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