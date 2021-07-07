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среда, 07 июля 2021 09:50

"Всплыл из вонючего болота прошлого" - министра времен Януковича проталкивают в руководители Мыстецкого арсенала

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&quot;Всплыл из вонючего болота прошлого&quot; - министра времен Януковича проталкивают в руководители Мыстецкого арсенала
Госаппарат во времена Януковича подчинялся единой цели - выдаиванию финансов госсектора экономики. Фото: facebook.com/Mykhailo.Kulyniak

Экс-министр культуры Михаил Кулиняк, которого Офис президента считает фаворитом на должность директора Мыстецкого арсенала, публично хвалит режим лишенного звания президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом культуролог, арт-менеджер и экс-гендиректор Довженко-Центра Иван Козленко заявил в Facebook.

"То, что в ОП поставили на Кулиняка, можно определить по специфическому маркеру в его концепции - акцент на "аудиовизуальный контент". Теперь можно назвать вещи своими именами: конкурс в Мыстецком арсенале и в других культурных институциях - это не просто попытка внедрить ручное управление, это - реванш методов и кое-где людей режима Януковича. Публичная апология такого режима со стороны Кулиняка во время самого конкурса вызывает возмущение. Он осмелел настолько, что рассказывает о добродетелях авторитарности", - написал он.

Госаппарат во времена Януковича подчинялся единой цели - выдаиванию финансов госсектора экономики, считает культуролог.

"Это просто безумие, что такой человек как Кулиняк вновь всплыл из вонючего болота прошлого. При Януковиче он не имел никакой субъектности и был лишь марионеткой, функцией которой было поддержание клептократического механизма в рабочем состоянии. Очевидно, учитывая планы ОП начать строительство в Арсенале, эти его способности вновь пригодятся", - подытожил Козленко.

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Вчера выборы директора Художественного арсенала не состоялись. Ни один из кандидатов не получил необходимых пять голосов. Объявили новый конкурс на должность. Некоторые кандидаты и члены комиссии заявляют о фальсификациях и конфликте интересов со стороны председателя конкурсной комиссии.

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Дата
07
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