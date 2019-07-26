Завершились съемки фильма "Дюна" по роману Фрэнка Герберта

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
Просмотров: 1044
Если президент захватит полноту власти, он не добудет до конца своей каденции
Если президент захватит полноту власти, он не добудет до конца своей каденции
Просмотров: 279
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 405
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 522
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3816
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5527
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 855
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3474
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 936
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1882
Фото
Все фото
7
10
8
19
4
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале &quot;Жара&quot;
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта &quot;Мост дружбы&quot;
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта "Мост дружбы"
&quot;Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь&quot; - отгремел легендарный рок-фестиваль &quot;Тарас Бульба&quot;
"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
&quot;Танцы со звездами&quot; - кто заменит Монатика в кресле судьи
"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи
Видео
Все видео
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3816
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 945
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2493
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1161
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 июля 2019
Просмотров: 162
Потоки, що нас ув'язнюють
Український журналіст Павло Казарін недавно зауважив, що на цих виборах Instagram переміг Facebook. Картинки перемогли слова, красиві "луки" ...
пятница, 26 июля 2019 21:45

Завершились съемки фильма "Дюна" по роману Фрэнка Герберта

  Комментировать
Автор: twitter.com
  Съемки экранизации "Дюны" продолжались с марта. Проходили в Венгрии и Иордании. Кино выйдет в прокат в ноябре 2020 года
Съемки экранизации "Дюны" продолжались с марта. Проходили в Венгрии и Иордании. Кино выйдет в прокат в ноябре 2020 года

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев завершил съемочный процесс фильма "Дюна" на основе научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта.

Об этом сообщил сын автора Брайан Герберт на своей странице в сети Twitter. Он является сопродюсером экранизации. По словам Герберта, некоторые актеры уже работают над другими проектами и положительно отзываются о работе Дени Вильнева на съемочной площадке.

Действие происходит в далеком будущем, когда человечество расселилось по многочисленным планетам. За власть над территорией борются различные мощные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Только здесь можно найти меланж, или пряности - ценнейшее и редчайшее вещество во вселенной. Позволяет продлевать жизнь, развивает скрытые силы, дает возможность совершать межзвездные путешествия. Тот, кто властвует на Арракисе, контролирует пряности и вселенную.

Император лишает клан Харконненов звания господствующего и отдает этот титул дому Атридов. Из-за этого Харконнены убивают герцога Лето Атрида. Его сын Пол убегает в пустыню. Он должен отомстить за отца и отвоевать планету, по сюжету.

Главную роль в экранизации "Дюны" исполняет американский актер Тимоти Шаламе. Также в фильме играют Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Зендая, Оскар Айзек, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард и Шарлотта Рэмплинг. Съемки проходили в Венгрии и Иордании с марта.

Премьера ленты состоится 20 ноября 2020 года. На основе романа "Дюна" запланировано снять две картины. Первая будет адаптацией примерно половины книги.

Также готовится сериал "Дюна: Сестринство". Это будет приквел ленты. Расскажет о тайном женском обществе Бене Гессерит. Первый эпизод снимет Дени Вильнев. Шоу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max корпорации WarnerMedia, запуск которого состоится весной 2020-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режиссер "Бэтмена против Супермена" создаст аниме для Netflix

Роман "Дюна" американского писателя и журналиста Фрэнка Герберта вышел в 1965 году. Это самый большой бестселлер в жанре научной фантастики - в мире продали примерно 20 млн копий. Книга получила самые престижные премии в области фантастической литературы - "Хьюго" и "Небьюла". Фильм Дени Вильнева станет второй полнометражной экранизацией произведения. Первую в 1984-м снял Дэвид Линч.

Фрэнк Герберт создал пять продолжений "Дюны". А его сын Брайан в соавторстве с Кевином Джеймсом Андерсоном написал серию сиквелов и приквелов.

Режиссер Дени Вильнев снял фильмы "Пленницы", "Враг", "Сикарио", "Бегущий по лезвию 2049". За научно-фантастическую драму "Прибытие" по повести Теда Чана "История твоей жизни" получил номинацию на премию "Оскар".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Завершились съемки фильма "Дюна" по роману Фрэнка Герберта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 44978
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 33248
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 27541
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 25010
&quot;Стреляй в меня. Слабо?&quot; - Сюмар ответила на заявление &quot;азовца&quot;
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца" 6 Просмотров: 22136
Культура
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
 Просмотров: 873
Режиссер "Сумерек" снимет фильм о викинге-лесбиянке
Режиссер "Сумерек" снимет фильм о викинге-лесбиянке Просмотров: 126
Джона Хилл снял рэп-клип
Джона Хилл снял рэп-клип Просмотров: 54
Экс-группа "Димна суміш" презентовала клип с новым вокалистом
Экс-группа "Димна суміш" презентовала клип с новым вокалистом Просмотров: 72
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
"Су-су-су": Кличко вновь запутался в словах
Голосов: 396
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua