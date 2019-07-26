Завершились съемки фильма "Дюна" по роману Фрэнка Герберта

Автор: twitter.com Съемки экранизации "Дюны" продолжались с марта. Проходили в Венгрии и Иордании. Кино выйдет в прокат в ноябре 2020 года

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев завершил съемочный процесс фильма "Дюна" на основе научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта.

Об этом сообщил сын автора Брайан Герберт на своей странице в сети Twitter. Он является сопродюсером экранизации. По словам Герберта, некоторые актеры уже работают над другими проектами и положительно отзываются о работе Дени Вильнева на съемочной площадке.

Действие происходит в далеком будущем, когда человечество расселилось по многочисленным планетам. За власть над территорией борются различные мощные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Только здесь можно найти меланж, или пряности - ценнейшее и редчайшее вещество во вселенной. Позволяет продлевать жизнь, развивает скрытые силы, дает возможность совершать межзвездные путешествия. Тот, кто властвует на Арракисе, контролирует пряности и вселенную.

Император лишает клан Харконненов звания господствующего и отдает этот титул дому Атридов. Из-за этого Харконнены убивают герцога Лето Атрида. Его сын Пол убегает в пустыню. Он должен отомстить за отца и отвоевать планету, по сюжету.

Главную роль в экранизации "Дюны" исполняет американский актер Тимоти Шаламе. Также в фильме играют Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Зендая, Оскар Айзек, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард и Шарлотта Рэмплинг. Съемки проходили в Венгрии и Иордании с марта.

Премьера ленты состоится 20 ноября 2020 года. На основе романа "Дюна" запланировано снять две картины. Первая будет адаптацией примерно половины книги.

Также готовится сериал "Дюна: Сестринство". Это будет приквел ленты. Расскажет о тайном женском обществе Бене Гессерит. Первый эпизод снимет Дени Вильнев. Шоу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max корпорации WarnerMedia, запуск которого состоится весной 2020-го.

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Роман "Дюна" американского писателя и журналиста Фрэнка Герберта вышел в 1965 году. Это самый большой бестселлер в жанре научной фантастики - в мире продали примерно 20 млн копий. Книга получила самые престижные премии в области фантастической литературы - "Хьюго" и "Небьюла". Фильм Дени Вильнева станет второй полнометражной экранизацией произведения. Первую в 1984-м снял Дэвид Линч. Фрэнк Герберт создал пять продолжений "Дюны". А его сын Брайан в соавторстве с Кевином Джеймсом Андерсоном написал серию сиквелов и приквелов. Режиссер Дени Вильнев снял фильмы "Пленницы", "Враг", "Сикарио", "Бегущий по лезвию 2049". За научно-фантастическую драму "Прибытие" по повести Теда Чана "История твоей жизни" получил номинацию на премию "Оскар".