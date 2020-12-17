Загнал свой голос в ее избирательный ящик: Показали худшие сцены секса

Антипремия "Золотой хрен" определяет худшее описание секса в украинской литературе. Начали объявлять нынешних номинантов: пока что это Андрей Любка и Антин Мухарский. Фото: Unsplash

Антипремия "Золотой хрен" определяет худшее описание секса в украинской литературе. Начали объявлять номинантов этого года.

"Начинаем нынешний проект всеобщим любимцем и золотым мальчиком сучукрлита Андреем Любкой, у которого на карантине было много времени и вдохновения, создал роман с кошачьим названием "МУР". Андрей, кажется, писал текст, специально в расчете на нашу награду, ведь основной массив этой муры составляют сцены бухача и секса.

Номинируем сцену с одной из персонажек - Миленой, которая работает в штабе местной демократически-европейской партии Ужгорода, которая продвигает на выборах мэра местного контрабандиста. Для того, чтобы тр*хнуть Милену, молодой писатель готов даже проголосовать за этого г *ндона ", - говорится в Facebook антипремии.

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Следующий номинант - шоумен Антин Мухарский с новой книгой "Карантин. Непристойные автобиографические рассказы, написанные во время карантинной самоизоляции в украинском селе Плесецкое под Киевом ...".

"Есть дохр*на фрагментов из предыдущих книг Мухарского. Рассказы о плохой бывшей и хорошей нынешней жене; изложение политических и религиозных взглядов автора и различные (не)бывальщины, которые ему кажутся забавными. В частности, истории о том, как Мухарский порезал триммером яйца во время речи Зеленского и усрался за Порошенко".

Номинировали историю о первом сексе на втором курсе театрального института имени Карпенко-Карого с девушкой Иванной из Одессы.

В прошлом году "Золотой хрен" получила автор романа "Инициация" Люко Дашвар. Нотариус-аферист выманил у женщины квартиру. Девушке Мелании изменил возлюбленный. Обе оказываются на хуторе Павла Перегуды, по сюжету. "... Пол — постель: до такого блеска вычистили его собственными телами — радовался и сиял. Окна - броня: рекламу можно снимать о таких окнах. Двойной стеклопакет, абсолютная звукоизоляция, и это правда: уж как Тася стонала под Перегудой, а со двора этого никто не услышал. И хоть Павел справился быстрее, чем надеялся, и не откинулся на спину, как обычно, не закурил, чтобы насладиться расслаблением, которое всегда испытывал после секса, — прислонился к разгоряченной Тасе: набраться от нее силы, почувствовать способность покорить женщину еще раз — так описала секс Люко Дашвар в своем романе.