"Хамерман уничтожает вирусы" выпустили альбом про смерть и тлен

Группа "Хамерман уничтожает вирусы" никогда не выходила на сцену дважды в одном и том же костюме. Надевали полотенца, осьминогов, похоронные венки, овощи, коровьи желудки. Для презентации альбома "Кря" сделали костюмы из гроба. Фото: Instagram

Группа "Хамерман уничтожает вирусы" выпустила альбом "Кря". Вошли 9 треков: "Червячки", "Ctrl+Alt+Del", "Ченджез", "Фрейд", "Паранойя", "Весь мир", "Людмила Гурченко", "Пирожок", "Украина ревет".

Альберт Цукренко и Владимир Пахолюк называют себя самой адекватной группой Украины. Никогда не выходили на сцену дважды в одном и том же костюме. Надевали полотенца, осьминогов, похоронные венки, овощи, коровьи желудки. Выступали голышом, прикрывая гениталии чулком.

"Всю жизнь ХЗВ положили на поиск адекватного аналога слову "умирать". Недавно группа засветила новый краудплизер "Худеть п*здато", и опять никто ничего не понял. "Худеть" - значит максимально истощаться, теряя в конце концов материальную оболочку. Есть еще оху*нное народное слово "крякнуть". Его должны были придумать Хамерманы. Оно идеально обозначает наше нынешнее состояние, поэтому назвать новый альбом иначе, чем "Кря", не получилось", - говорится в Facebook группы.

Над пластинкой работали Наталка Багрий -Tik Tu – флейта, Митя Герасимов - Pushkin Klezmer Band – кларнет, Алексей Старшинов - DZ'OB – фагот, Андрей Бардачок – гитара, бас, ударные, Никита Гарпеев – гитара, Сергей Трушель – бас. Обложку создал художник Дмитрий Растворцев.

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"Недавно расписывала для концерта тела участникам группы "Хамерман уничтожает вирусы". Вот их можно назвать мужчинами, которые не боятся за свою маскулинность, - говорит дизайнер Орнелла Остапенко. - Я просто за это их обожаю. У обоих есть жены, гетеросексуальные семьи с детьми. При этом они спокойно могут одеть что угодно. Потому что, видимо, не сомневаются в своей ориентации и не видят необходимости кому-то что-то доказывать. У них есть смелость в Украине при любых условиях делать то, что им нравится".