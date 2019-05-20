Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе

Фото: Фото предоставил Александр Комьяхов

Выйдет графический роман "ТАТО" о Революции достоинства и войне на Донбассе. Презентация процесса создания произведения состоялась на втором Киевском фестивале комиксов.

Над рисованной историей работает киевский сценарист и художник Александр Комьяхов, автор комиксов "Чуб: Зоряна байка про козака Чубенка" 2013-го и "Савка і Баклан — замінована прогулянка" 2017 года.

- Основная тема произведения - это взросление девочки-подростка на фоне событий Майдана и войны на Донбассе, - говорит Комьяхов.

Действие начинается в Киеве в конце 2013 года. Главная героиня - 14-летняя Марина. В ее семье среднего класса отец - историк, мать - копирайтер в большом агентстве. Отец становится активистом Майдана, а мать не поддерживает. Она разочаровалась после Оранжевой революции, пытается заниматься карьерой и склоняет к этому мужа. Марина наблюдает за конфликтом в семье и в городе. А во сне к девочке приходит Металлическая Ведьма, которая показывает ей будущее, за сюжетом.

Какая ваша главная идея при создании графического романа "ТАТО"?

- Показать взросление общества через историю главной героини. Она наблюдает за перипетиями, пропускает через себя. Является таким же зрителем, как и все мы. Марина - метафора общества, которое до Майдана не было таким взрослым, как после.

Хочу показать, что война - это не только передовая, но и тыл. Война всегда проходит по семье и всегда является исправлением ошибок общества.

На эту тему есть уже некоторые небольшие комиксы. Но я хочу создать произведение, которое будет больше и глубже.

Какое время и пространство охватывает история?

- С конца 2013-го до 2017 года в Киеве и Донецкой области. После Революции достоинства отец Марины идет сначала в добровольцы, а затем в вооруженные силы, участвует в боевых действиях на Донбассе.

Кто такая Металлическая Ведьма в произведении?

- Она мистический персонаж, персонифицированная война, которая пробуждается. Появляясь во снах, раскрывает для ребенка тему войны. Будто подает знаки, какие-то намеки. В каждом сне говорится, что будет чуть позже. Металлическая Ведьма - медиум. Марина узнает о событиях не только из новостей, но и через нее. Девочка начинает понимать войну, насколько может на расстоянии представить все те ужасы - через образы. Так же и мы, не принимая участия в военных действиях, представляем их через образы.

Когда начали работать над графическим романом и на каком этапе работа сейчас?

- Взялся за работу еще до Майдана. Произведение должно было быть совсем другим - темным фэнтези как раз об этой Металлической Ведьме. Под впечатлением от Революции я захотел сделать более документальную, реалистичную историю, а сюжет с Ведьмой уже был прописан и этот образ было жалко выбрасывать. Поэтому я применил ее во снах - как лейтмотив.

Сценарий писал в 2014 году, рисовать начал в 2015-м. Это длительный процесс. Создание графического романа где-то на 80 страниц занимает у художников где-то примерно год. А поскольку я работаю над ним не постоянно, то уходит больше времени. Сейчас в эскизах прорисовано полностью, а вот начисто - где-то на четверть. Планирую завершить в 2020 году.

Сколько времени тратите на создание одной страницы?

- Вообще на страницу может идти 3-4 дня. Но на практике все сложнее - получается дольше. Потому что в процессе происходят перестановки, уточняются сюжетные ходы. После каждой встречи с моими консультантами что-то меняю, выбрасываю, добавляю. Занимаюсь будто монтажом фильма.

Какой формат и почему его выбрали?

- Европейский формат, так называемый BD (франко-бельгийская рисованная история, сокращенно от франц. bande dessinée - "рисованная лента". - Gazeta.ua). Твердая обложка. Произведение будет черно-белым, потому что я склонен к монохромной графике и потому что хочется таким образом подчеркнуть, что это издание для взрослых. Возможно, местами добавлю красный как акцент.

Важно отметить о наименовании формата. Комиксами называют периодические издания преимущественно на 20 страниц в мягкой обложке. Европейский формат - в твердой обложке, издается томами по 60-80 страниц, называется графическим романом. "ТАТО" - это именно графический роман. Или рисованная история, или мальопис. В Украине еще не устоявшаяся терминология, поэтому рисованными историями можно называть все виды.

Применяю смешанную технику рисования. И вручную тушью кистью, и на компьютере - в фотошопе.

Какие источники используете? У ванших герои есть прототипы?

- Визуальные источники - это мой фотоархив (В 2013 году Александр Комьяхов в первые дни Революции присоединился к митингующим, фотографировал и рисовал участников Майдана. - Gazeta.ua). К собственным наблюдениям добавляю общение с участниками событий. В частности, с военными. Знакомлюсь, опрашиваю, стараюсь вынести месседжи, которые у них есть и которые перекликаются с моими мыслями. И вкладываю это в уста персонажей.

Марина и ее родители - обобщенные, собирательные образы. Я описываю коллективный опыт - типичную историю участников Майдана и войны. Конечно, в моментах есть камео моих друзей, но это просто, чтобы сделать приятно.

Насколько заметно развитие украинской комикс-культуры и комикс-индустрии в последние годы?

- Комикс-культура развивается. Большой толчок для самоосознания дали комик-кони, хотя там не было на самом деле много посвящено именно комиксам - больше косплея и компьютерных игр. Но аудитория приобщалась, продажи росли, после 2014-го стало появляться все больше переводов. Этому способствовало эмбарго на российскую книгу. Наши издатели смогли получать лицензии на территорию Украины, что нельзя было делать до войны. Западные правообладатели расценивали нас как территорию России: поскольку здесь на русском читают, то не будем им давать права отдельно. Все права продавались на Россию.

После того, как обрубили въезд российской книги, появилась возможность, немного пошло все это дело в рост. Но назвать это индустрией - это скорее шутка. Индустрия предусматривает массовое производство, работу над рисованными историями цехами. У нас почти никто не зарабатывает себе на жизнь комиксами. Те, кто зарабатывает, живут за рубежом. Поэтому нельзя сказать, что в Украине есть какая-то индустрия.

Стоит помнить, что на самом деле культура комиксов развивается у нас еще с начала XX века. Тогда стали появляться издания с последовательными сюжетными иллюстрациями. В период Второй мировой диаспоряне уже начали создавать комиксы об УПА и сечевых стрельцах. А в 1960-е были мальописы Анатолия Василенко, в частности в журнале "Перець". Сейчас ему 80 лет, но он до сих пор создает карикатуры, работает в периодике.

В сознании современного читателя все это не соединено с тем, что происходит сейчас. У него такое впечатление, что все пришло с Запада и началось только с 2000-х. А на самом деле основы были заложены давно. А сейчас комиксы активизировались, вышли на широкую общественность.

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