 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 90
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
Просмотров: 1278
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 1683
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2889
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5391
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 15321
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 531
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2547
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5823
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
12
13
14
6
19
Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе
Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Подборка мэмов из &quot;Игры престолов&quot;, над которыми смеется весь мир
Подборка мэмов из "Игры престолов", над которыми смеется весь мир
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Видео
Все видео
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Стартовал "Книжный Арсенал"
Стартовал "Книжный Арсенал"
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео
Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 3204
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2547
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 585
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1260
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 171
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
четверг, 23 мая 2019 21:45

Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе
12

  Комментировать

Графический роман "ТАТО" рассказывает о взрослении девочки-подростка на фоне событий Революции достоинства и войны на Донбассе
Фото: Фото предоставил Александр Комьяхов
Графический роман "ТАТО" рассказывает о взрослении девочки-подростка на фоне событий Революции достоинства и войны на Донбассе
Графический роман "ТАТО" рассказывает о взрослении девочки-подростка на фоне событий Революции достоинства и войны на Донбассе
Графический роман "ТАТО" рассказывает о взрослении девочки-подростка на фоне событий Революции достоинства и войны на Донбассе
Графический роман "ТАТО" рассказывает о взрослении девочки-подростка на фоне событий Революции достоинства и войны на Донбассе

Выйдет графический роман "ТАТО" о Революции достоинства и войне на Донбассе. Презентация процесса создания произведения состоялась на втором Киевском фестивале комиксов.

Над рисованной историей работает киевский сценарист и художник Александр Комьяхов, автор комиксов "Чуб: Зоряна байка про козака Чубенка" 2013-го и "Савка і Баклан — замінована прогулянка" 2017 года.

- Основная тема произведения - это взросление девочки-подростка на фоне событий Майдана и войны на Донбассе, - говорит Комьяхов.

Действие начинается в Киеве в конце 2013 года. Главная героиня - 14-летняя Марина. В ее семье среднего класса отец - историк, мать - копирайтер в большом агентстве. Отец становится активистом Майдана, а мать не поддерживает. Она разочаровалась после Оранжевой революции, пытается заниматься карьерой и склоняет к этому мужа. Марина наблюдает за конфликтом в семье и в городе. А во сне к девочке приходит Металлическая Ведьма, которая показывает ей будущее, за сюжетом.

Какая ваша главная идея при создании графического романа "ТАТО"?

- Показать взросление общества через историю главной героини. Она наблюдает за перипетиями, пропускает через себя. Является таким же зрителем, как и все мы. Марина - метафора общества, которое до Майдана не было таким взрослым, как после.

Хочу показать, что война - это не только передовая, но и тыл. Война всегда проходит по семье и всегда является исправлением ошибок общества.

На эту тему есть уже некоторые небольшие комиксы. Но я хочу создать произведение, которое будет больше и глубже.

Какое время и пространство охватывает история?

- С конца 2013-го до 2017 года в Киеве и Донецкой области. После Революции достоинства отец Марины идет сначала в добровольцы, а затем в вооруженные силы, участвует в боевых действиях на Донбассе.

Кто такая Металлическая Ведьма в произведении?

- Она мистический персонаж, персонифицированная война, которая пробуждается. Появляясь во снах, раскрывает для ребенка тему войны. Будто подает знаки, какие-то намеки. В каждом сне говорится, что будет чуть позже. Металлическая Ведьма - медиум. Марина узнает о событиях не только из новостей, но и через нее. Девочка начинает понимать войну, насколько может на расстоянии представить все те ужасы - через образы. Так же и мы, не принимая участия в военных действиях, представляем их через образы.

Когда начали работать над графическим романом и на каком этапе работа сейчас?

- Взялся за работу еще до Майдана. Произведение должно было быть совсем другим - темным фэнтези как раз об этой Металлической Ведьме. Под впечатлением от Революции я захотел сделать более документальную, реалистичную историю, а сюжет с Ведьмой уже был прописан и этот образ было жалко выбрасывать. Поэтому я применил ее во снах - как лейтмотив.

Сценарий писал в 2014 году, рисовать начал в 2015-м. Это длительный процесс. Создание графического романа где-то на 80 страниц занимает у художников где-то примерно год. А поскольку я работаю над ним не постоянно, то уходит больше времени. Сейчас в эскизах прорисовано полностью, а вот начисто - где-то на четверть. Планирую завершить в 2020 году.

Сколько времени тратите на создание одной страницы?

- Вообще на страницу может идти 3-4 дня. Но на практике все сложнее - получается дольше. Потому что в процессе происходят перестановки, уточняются сюжетные ходы. После каждой встречи с моими консультантами что-то меняю, выбрасываю, добавляю. Занимаюсь будто монтажом фильма.

Какой формат и почему его выбрали?

- Европейский формат, так называемый BD (франко-бельгийская рисованная история, сокращенно от франц. bande dessinée - "рисованная лента". - Gazeta.ua). Твердая обложка. Произведение будет черно-белым, потому что я склонен к монохромной графике и потому что хочется таким образом подчеркнуть, что это издание для взрослых. Возможно, местами добавлю красный как акцент.

Важно отметить о наименовании формата. Комиксами называют периодические издания преимущественно на 20 страниц в мягкой обложке. Европейский формат - в твердой обложке, издается томами по 60-80 страниц, называется графическим романом. "ТАТО" - это именно графический роман. Или рисованная история, или мальопис. В Украине еще не устоявшаяся терминология, поэтому рисованными историями можно называть все виды.

Применяю смешанную технику рисования. И вручную тушью кистью, и на компьютере - в фотошопе.

Какие источники используете? У ванших герои есть прототипы?

- Визуальные источники - это мой фотоархив (В 2013 году Александр Комьяхов в первые дни Революции присоединился к митингующим, фотографировал и рисовал участников Майдана. - Gazeta.ua). К собственным наблюдениям добавляю общение с участниками событий. В частности, с военными. Знакомлюсь, опрашиваю, стараюсь вынести месседжи, которые у них есть и которые перекликаются с моими мыслями. И вкладываю это в уста персонажей.

Марина и ее родители - обобщенные, собирательные образы. Я описываю коллективный опыт - типичную историю участников Майдана и войны. Конечно, в моментах есть камео моих друзей, но это просто, чтобы сделать приятно.

Насколько заметно развитие украинской комикс-культуры и комикс-индустрии в последние годы?

- Комикс-культура развивается. Большой толчок для самоосознания дали комик-кони, хотя там не было на самом деле много посвящено именно комиксам - больше косплея и компьютерных игр. Но аудитория приобщалась, продажи росли, после 2014-го стало появляться все больше переводов. Этому способствовало эмбарго на российскую книгу. Наши издатели смогли получать лицензии на территорию Украины, что нельзя было делать до войны. Западные правообладатели расценивали нас как территорию России: поскольку здесь на русском читают, то не будем им давать права отдельно. Все права продавались на Россию.

После того, как обрубили въезд российской книги, появилась возможность, немного пошло все это дело в рост. Но назвать это индустрией - это скорее шутка. Индустрия предусматривает массовое производство, работу над рисованными историями цехами. У нас почти никто не зарабатывает себе на жизнь комиксами. Те, кто зарабатывает, живут за рубежом. Поэтому нельзя сказать, что в Украине есть какая-то индустрия.

Стоит помнить, что на самом деле культура комиксов развивается у нас еще с начала XX века. Тогда стали появляться издания с последовательными сюжетными иллюстрациями. В период Второй мировой диаспоряне уже начали создавать комиксы об УПА и сечевых стрельцах. А в 1960-е были мальописы Анатолия Василенко, в частности в журнале "Перець". Сейчас ему 80 лет, но он до сих пор создает карикатуры, работает в периодике.

В сознании современного читателя все это не соединено с тем, что происходит сейчас. У него такое впечатление, что все пришло с Запада и началось только с 2000-х. А на самом деле основы были заложены давно. А сейчас комиксы активизировались, вышли на широкую общественность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинском языке выйдет комикс о колдуне Константине

В марте во Франции вышел комикс о Революции достоинства "Любовь на Майдане" сценариста Орельена Дюкудре и художника Кристофа Алиела. Первый том называется "Елена". Содержит 56 страниц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

"Криминальное чтиво" получило гран-При Каннского кинофестиваля

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 48180
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 28954
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 25228
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 20563
&quot;Зеленский не выучил уроки Иловайска&quot; - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
 1 Просмотров: 15321
Культура
Мадонна выпустила клип после скандала на Евровидении
Мадонна выпустила клип после скандала на Евровидении Просмотров: 162
"Криминальное чтиво" получило гран-При Каннского кинофестиваля
"Криминальное чтиво" получило гран-При Каннского кинофестиваля
 Просмотров: 144
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
 Просмотров: 738
Назвали самую красивую украинскую книгу 2019-го
Назвали самую красивую украинскую книгу 2019-го
9
 Просмотров: 765
The New York Times назвало рэпершу Alyona Alyona одной из самых интересных в Европе
The New York Times назвало рэпершу Alyona Alyona одной из самых интересных в Европе Просмотров: 909
Больше всего комментируют
8
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
Голосов: 803
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua