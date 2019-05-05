На украинском языке выйдет комикс о колдуне Константине

Автор: facebook.com На украинском языке выйдет комикс "Hellblazer. Той, хто йде крізь пекло"

На украинском языке издадут американский комикс "Hellblazer. Той, хто йде крізь пекло" о колдуне Джоне Константине. Выйдет в издательстве "Рідна мова".

Действие происходит в вымышленной вселенной комиксов издательства DC Comics. Это современный мир, в котором присутствует магия и сверхъестественные существа. Главный герой - английский детектив и колдун Джон Константин.

"Годами наработанные оккультные навыки, знания и находчивая рассудительность были добыты тяжелым трудом и оплачены кровью: и собственной, и его друзей, и невинных, которые встряли в бесконечную гонку вооружения колдунов-самоучек. Но после того, как пару раз спас мир, Константин столкнулся с очень человеческой проблемой, которая заставит его хвататься за жизнь изо всех сил. Ему придется побороть рак, попрощаться со старым другом, спасти королевскую семью от позора - и, возможно, между всем этим у него таки появится время сходить в паб и как следует заправиться выпивкой. Но даже там он не найдет покоя", - говорится в аннотации.

Создателем персонажа является англичанин Алан Мур, сценарист комиксов "Хранители", "V значит вендетта", "Бэтмен: Убийственная шутка". В США серию Hellblazer выпускало издательство Vertigo - подразделение DC Comics. Образ Константина был срисован с певца Стинга.

На украинском языке первый том серии выйдет в июне. Состоит из 14-ти выпусков. Содержит 392 страницы.

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Серия Hellblazer выходила с 1988-го до 2013 года. Это самый длительный комикс издательства Vertigo, который издавался непрерывно. В целом насчитывает 300 выпусков. В 2016 году английское издание Empire поставило Джона Константина на третье место после Супермена и Бэтмена в списке 50-ти самых выдающихся персонажей комиксов. В 2005-м на основе серии сняли фильм "Константин: Повелитель тьмы", в котором главную роль сыграл канадский актер Киану Ривз. А в 2014-м вышел сериал "Константин", где персонажа воплотил валлиец Мэтт Райан.