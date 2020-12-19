Выбрали актрису на роль Уитни Хьюстон

28-летняя Наоми Аки сыграет певицу Уитни Хьюстон в байопике I Wanna Dance With Somebody. Стала известна благодаря роли в "Леди Макбет" 2016-го. Фото: Instagram

28-летняя Наоми Аки сыграет Уитни Хьюстон в биографическом фильме о жизни певицы. Будет называться I Wanna Dance With Somebody.

Режиссер - Стелла Мэгги. Над сценарием работает Энтони Маккартен, автор "Вселенная Стивена Хокинга" и "Богемская рапсодия".

"Мы потратили много времени на утомительные поиски актрисы, которая могла бы воплотить Хьюстон на экране. Наоми Аки поразила нас на всех этапах. Нас тронула ее способность создать образ мировой иконы музыки, при этом показывая обыденность ее жизни вне сцены", - говорит режиссер.

Наоми Аки получила телевизионную премию Bafta за участие в сериале "Конец й *** го мира". Также снялась в фильмах "Доктор Кто" и "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

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Создатели ленты I Wanna Dance With Somebody хотят в деталях показать жизнь и творчество певицы Уитни Хьюстон. К сотрудничеству пригласили сестру артистки Пэт Хьюстон и музыкального продюсера Клайва Дэвиса.

"Хотя во всех песнях будет звучать несравненный вокал Уитни, но чрезвычайный актерский диапазон Наоми позволяет ей мастерски передать уникальное очарование Уитни, ее звездную силу и, конечно же, личные проблемы, - говорит Дэвис. - Наоми - это то, что нужно, и я не могу представить себе лучшей актрисы для этой знаковой роли".

Не обойдут загадочную смерть артистки 2012-го. Накануне премии "Грэмми" тело Уитни Хьюстон нашли в ванной гостиничного номера в Лос-Анджелесе. Она так и не смогла побороть наркотическую зависимость. На запрещенные вещества ее подсадил муж Бобби Браун. Регулярно поднимал на Хьюстон руку, изменял ей и имел множество проблем с законом.

По официальным данным, певица утонула. Однако подозревают, что к смерти могли привести сердечный приступ или наркотики, которые нашли в арендованной комнате Уитни Хьюстон.

Съемки еще не начались. Премьера ленты запланирована на осень 2022 года.