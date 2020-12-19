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суббота, 19 декабря 2020 21:16

Во время карантина театр это самое безопасное место - режиссер

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Спектакль "MIŁOŚĆ / Любовь" киевского театра "Золотые ворота" стал лучшей постановкой камерной сцены 2019 года по версии Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА". Это вторая награда театра премии "ГРА", в прошлом году постановка Стаса Жиркова "Тату, ти мене любив?" получила специальный приз. Про "Любовь", жизнь театра во время карантина и ближайшие премьеры рассказала директор-художественный руководитель "Золотых ворот" Ксения Ромашенко.

Автор: Театр "Золотые ворота"
  В основе спектакля "MIŁOŚĆ / Любовь" киевского театра "Золотые ворота" - личные истории актеров (на фото Дарья Твердохлиб и Артем Плендар)
В основе спектакля "MIŁOŚĆ / Любовь" киевского театра "Золотые ворота" - личные истории актеров (на фото Дарья Твердохлиб и Артем Плендар)

Постановку "MIŁOŚĆ / Любовь" в вашем театре осуществил польский режиссер Миколай Миколайчик. Как сложилась это сотрудничество?

- С Миколайчиком познакомились в 2018 году на театральной академии в Мюнхене. Видели его постановки, как он работает. Использует интересную форму пластического физического театра. Несколько наших артистов участвовали в академии, он сделал с ними небольшой эскиз на тему любви. Именно в прошлом сезоне мы пригласили польско-белорусского продюсера Марину Дашук. Она знала Миколая, помогала в репетициях, с переводом, потому что режиссер понимает немного украинский и английский языки. За три недели сделали эту постановку. Ее соавторами являются Миколайчик и сами актеры - они приносили свои предложения, истории на эту тему. А Николай отбирал и оформлял, что войдет в спектакль.

Это взгляд на любовь с разных сторон. Что она бывает жестокой, неразделенной, болезненной, и одновременно хрупкой, нежной.

О чем спектакль?

- Речь идет не о бабочках в животе, валентинках с сердечками или сахарно-букетный период. Это взгляд на любовь с разных сторон. Что она бывает жестокой, неразделенной, болезненной, и одновременно хрупкой, нежной.
В этом спектакле воплощено очень много личных истории актеров и эпизоды из личной жизни Николая. Все они переплетаются. Также используются философские цитаты из текста Сент-Экзюпери "Цитадель".
Есть истории знакомства в метрополитене, поднимаются вопросы доверия друг к другу. Меня зацепила история женской любви на грани истерии - когда ты любишь и не можешь определить, это любовь или страдание. Производит сильное эмоциональное впечатление. Все истории вытекают одна из другой. В целом это исследование, в котором можем увидеть, что у каждого человека любовь может иметь все эти грани и аспекты.

Автор: Театр "Золотые ворота"
  Спектакль "MIŁOŚĆ / Любовь" столичного театра "Золотые ворота" исследует различные аспекты любви (на фото Кристина Люба и Орест Пастух)
Спектакль "MIŁOŚĆ / Любовь" столичного театра "Золотые ворота" исследует различные аспекты любви (на фото Кристина Люба и Орест Пастух)

Постановку называют постдраматической.

- В основном из-за способа существования артистов и подачу. Это живая история, которая рождается здесь и сейчас. При отсутствии драматургии как основы, то есть определенной пьесы, текста, она постдраматичним рисунком вбирает в себя различные средства хореографической и пластической выразительности. Вся эта комбинация вместе с философскими отрывками и образует постдраматичний театр.

В декабре вы провели Международный конгресс "Театр шагает по Европе", где обсуждали вызовы для театра во времена кризиса. Что происходит во время карантина в театрах других стран?

- К конгрессу присоединились многие наши коллеги из Германии, Польши, Литвы. Мы обменивались опытом, как переживают разные страны этот кризис. На театры, как и на всю культурную сферу, влияют не только пандемия, но и финансовая и политическая ситуации. Это коснулось всех. Лучше дела обстоят в немецких театрах, они имеют хорошее техническое обеспечение, что позволяет быстрее делать новые проекты. У нас невозможно финансово самостоятельно сделать новые постановки, это больше грантовая история. Которая очень затягивается во времени, потому что гранты пишутся в начале года, а получаются в конце. И для реализации остается мало времени.

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Автор: Артем Галкин
  Директор-художественный руководитель театра "Золотые ворота" Ксения Ромашенко
Директор-художественный руководитель театра "Золотые ворота" Ксения Ромашенко

Как театр "Золотые ворота" переживает нынешний карантин?

- Лично у нас положительный кейс. Это участие в трех европейских фестивалях: польском Wschód Kultury в городе Белосток, Retroperspektywy в Лодзи и фестиваль комедии COM • MEDIA / COM • MOON • A в литовском Алитусе. Сделано две видеоверсии спектаклей - "Тату, ти мене любив?" и "Отелло / Україна / Facebook". Качественный видеопродукт, даже киноспектакли - тот микс, который возникает во времена онлайн формата. У нас разрабатывается еще несколько записей спектаклей и платформа, на которой мы сможем запускать платные трансляции. Конечно, это другие доходы, чем от оффлайн деятельности. Надеемся, что локдаун в январе будет лишь три недели, и уже к этому готовимся.

Также у нас происходят театральные чтения, мы постоянно находимся на связи и в диалоге со зрителями и коллегами. Очень активны в социальных сетях, это для нас не стало чем-то новым, и именно сейчас такой формат необходим. Он не влияет на финансовое развитие театра, но выполняет его основную функцию - поддерживать связь с публикой и продолжать общение.

Если приобрели билет и не можете посетить спектакль, вы можете его обменять. В отличие от билетов в кино, на концерт или самолет.

Готовы ли зрители сегодня ходить в театр?

- Ситуация показывает, что люди с опаской идут в театр. Хотя сегодня это самое безопасное место. Если приобрели билет и не можете посетить спектакль, вы можете его обменять. В отличие от билетов в кино, на концерт или самолет. Думаю, осознание того, что театр является самым безопасным местом придет к людям со временем. Тем более "Золотые ворота" - камерный театр, мы принимаем не более 20-25 зрителей. И фактически каждый спектакль длится всего полтора-два часа. Это те комфортные условия, которые мы смогли создать для зрителей во времена карантина.

Всего за период карантина выпустили три спектакля. Локдаун уже не такой болезненный с психологической точки зрения, мы понимаем, к чему готовиться. Поскольку даты известны заранее, легче выстроить работу, без экстренной замены спектаклей. Однако, говорить про оптимистичные прогнозы до конца сезона тоже не могу.

Каковы ваши планы и ближайшие премьеры?

- Продолжаем реализовывать намеченное. 19 и 20 декабря у нас премьера спектакля "Таргани" режиссера Анны Турло. После этого к постановке приступает Стас Жирков. Будет делать спектакль с Виталиной Библив. Что именно ставит - пока держим в секрете. Могу только сказать, что это современная драматургия, по произведению украинского писателя. Премьера запланирована на конец февраля-начало января.

Нам пришлось изменить международные планы. К нам должна была приехать литовская режиссер, работать над спектаклем. Перенесли это на следующий сезон.

Исследуем, как культурные деятели эмигрируют и как складывается их жизнь на новом месте.

Автор: Театр "Золотые ворота"
  В премьерном спектакле "Таргани" театра "Золотые ворота", в котором речь идет об эмиграции, играют Богдан Буйлук, Екатерина Вишнева, Ирина Гришак, Максим Донец, Владимир Ковбель и Владислав Онищенко
В премьерном спектакле "Таргани" театра "Золотые ворота", в котором речь идет об эмиграции, играют Богдан Буйлук, Екатерина Вишнева, Ирина Гришак, Максим Донец, Владимир Ковбель и Владислав Онищенко

Расскажите подробнее о "Тарганах".

- Речь идет о проблеме эмиграции, которая существует не только в Украине. Как она влияет непосредственно на людей, а не на страны, из которых или в которые они эмигрируют. Что происходит с человеком в момент, когда она становится эмигрантом. Это своеобразное исследование. Мы разбираемся в теме, как культурные деятели эмигрируют и как реализуется их жизни на новом месте. Большое количество театральных деятелей, художников, композиторов, музыкантов меняют профессию. Талантливые люди перестают заниматься культурой, потому что в новой стране они не имеют такой возможности. Так же, как не было ее дома. Фактически мы теряем определенный культурный пласт. Или, наоборот, они способны реализоваться где-то и не могут сделать это на родине, потому что их здесь не принимают, не слышат. Этот момент является важным социальным аспектом сегодня, поэтому мы об этом говорим. Накануне премьеры запустили социальные ролики, показываем, как живут творческие личности, когда эмигрируют в другую страну, какую профессию осваивают и кем работают. Также трое молодых талантливых актеров - Богдан Буйлук, Владимир Ковбель, Владислав Онищенко - сделали музыкальное оформление спектакля. Они написали музыку и исполняют ее на сцене.

12 спектаклей стали лауреатами Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА". Мероприятие проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В номинации "За лучший спектакль камерной сцены" премию получили три постановки. Кроме "MIŁOŚĆ / ЛЮБОВЬ", награды вручили киевскому Молодому театру за постановку Андрея Белоуса о войне в Донбассе "Ласкаво просимо до пекла" и столичному Театру Франко за "Лимерівна" по Панасу Мирному. Поставщик - Иван Урицкий.

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