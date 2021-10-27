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четверг, 28 октября 2021 20:41

Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
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Художник Валентин Колонтай реконструирует средневековые книги. Для этого в 2012 году во Львове создал мастерскую "Форзац". Использует древние техники. О подробностях рассказал Gazeta.ua.

"Я воспроизвожу книги, а не реставрирую их. Например, где-то в музее в Бельгии или Франции есть кодекс XV века. Заказчик хочет такой же с повторением шрифтовой части или без. Если не знаю определенных тонкостей, исследую более содержательно и воспроизвожу по технологиям Средневековья полностью этот экземпляр".

Автор: Валерий ШМАКОВ
  Валентин Колонтай, 30 лет, мастер по реконструкции старинных книг. Родился в городе Дубно Ровенской области. Учился в Украинской академии книгопечатания на факультете издательских и информационных технологий, на кафедре книжной графики и дизайна печатной продукции. В 2012 году основал мастерскую "Форзац" во Львове. В ней создает книги по прототипу средневековых
Валентин Колонтай, 30 лет, мастер по реконструкции старинных книг. Родился в городе Дубно Ровенской области. Учился в Украинской академии книгопечатания на факультете издательских и информационных технологий, на кафедре книжной графики и дизайна печатной продукции. В 2012 году основал мастерскую "Форзац" во Львове. В ней создает книги по прототипу средневековых

Техники шитья книжного блока Валентин Колонтай использует разные, в зависимости от периода.

"Если это время Византии в Средневековье, то делаю шитье альфа-петлей или цепочкой. Если готика, то это шитье на кожаных шнурах или ремнях - так называемая рыбья кость. Плетеный каптал, скрепляющий книжный блок (комплект тетрадей или листов, книга без переплета. - Gazeta.ua), на современных книгах заменяет кусочек ткани, который его имитирует. А в средневековых кодексах это была декоративная деталь, которая дополнительно укрепляла сам книжный блок. Также использую техники ручной печати на коже и другие", - делится мастер.

Отделку книг из металла делает сам. Если сложная, привлекает ювелиров.

"Проблем с материалами нет. Можно все заказать почтой. Бумагу можно купить любую. Пергамент из козы или овцы я изготавливаю сам. Кожа для оправ также сейчас есть любая", - говорит художник.

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Фото: Валерий ШМАКОВ

Канцелярский нож, игла, нить – инструменты, которыми создают книжный блок.

"Использую разнообразные ножи для обработки кожи, клише и плитку для его нагревания, молотки, прессы для проклейки книжного блока, создания горячего тиснения. Самые тяжелые моменты изготовления книги - в голове. Каждый следующий проект нуждается в процессах, которых я еще не делал. Скажем, раньше не выполнял тиснение фольгой, а здесь надо. Думаю, практики нет, сейчас возьму и испорчу. Тогда надо просто организоваться и сделать. Не получилось – переделал. Технически это дело не сверхсложное", - объясняет Валентин.

Книга в Средневековье была очень дорогой, особенно в ранний период XII-XIII веков.

"Их делали преимущественно в монастырских мастерских. Над одним кодексом трудился один мастер или несколько. Из пергамента создавал книжный блок, сам делал оправу. Мог самостоятельно и шрифтовую часть наполнять. Впоследствии, когда города вступили в силу, появились университеты, то возникли и отдельные цеха, которые разделяли весь процесс, тогда уже много людей работало над тем, чтобы сделать одну книгу. Кто-то делал пергамент, другой миниатюры, еще кто-то писал шрифты, сшивал, делал оправу. Чем дальше, тем книга становилась дешевле, превращалась от статусной к более утилитарной. Становилась доступной не только для аристократов, но и для мещан и студенчества. Появились светские тексты, а не только религиозные".

Валентина Колонтая эпоха Средневековья увлекала с детства: "Поражали рыцари, дамы. Впоследствии начал интересоваться оружием того периода, книжными реконструкциями. Понимаю, что воспринимал это стереотипно. Ведь в Средневековье были свои грязь, боль и испытания. Теперь чем больше я узнаю, как было на самом деле, тем более моя любовь разрастается. Этот период, как детство человечества. Многие современные процессы уходят корнями именно оттуда, там возникают, развиваются", - объясняет.

Одна из техник ручной печати, которую использует мастер – офорт.

"Делаю печатную форму, гравирую иглой на меди или латуни, травлю в кислоте, - описывает процесс. - Вынимаю из кислоты, промываю растворителем, тогда затираю краску, лишнюю убираю, сверху кладу увлажненную бумагу и прокатываю по станку. Имеет два металлических вала, и когда между ними проезжает форма с бумагой, она забирает краску на себя и получается отпечаток. В этой технологии от XV века до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Из одной формы можно напечатать один отпечаток, а можно 200, например".

Автор: Валерий ШМАКОВ
  Валентин Колонтай работает в технике офорта. В этой технологии от XV века по сей день ничего не изменилось, говорит. У художника можно купить оригинальные отпечатки, а также постеры, футболки или сумки с их изображением
Валентин Колонтай работает в технике офорта. В этой технологии от XV века по сей день ничего не изменилось, говорит. У художника можно купить оригинальные отпечатки, а также постеры, футболки или сумки с их изображением

Заказчиков мастеру хватает, говорит:

"То, что делаю, популярно и очень нишево. Коллекционеры заказывают печатную графику и серьезные проекты. Есть люди, которые неизвестно чем занимаются, но хотят такую ​​книгу. Есть те, кто интересуется историей, религией. Часто берут на подарок, особенно на праздники" .

Работы Валентина Колонтая дарили Всемирному патриарху Варфоломею и американской модели Пэрис Хилтон.

"Сделал гостевую книгу для Гранд-Отеля во Львове, хранится на рецепции. Заказчики подарили ее Пэрис Хилтон к открытию обновленного заведения, приезжала во Львов в 2018-м", – рассказал художник.

Для Вселенского патриарха Варфоломея делегация от Львовского городского совета заказала альбом на средневековую тематику.

"Туда вклеивали письма от детей и их фото. Сделал из кожи оправу, элементы тиснения по мотивам миниатюр Галицкого Евангелия. Потом мне привезли фото, где Варфоломей листает альбом".

Читайте больше вскоре в журнале "Країна"

Автор: Оксана КНЯЖИК
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