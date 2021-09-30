Художник вместо кисти использует бензопилу, вместо красок - огонь

Скульптуры мастеров XVIII века Иоганна-Георгия Пинзеля, Франциска Олендского и современного художника Александра Животкова объединили в одной экспозиции. Выставка "Катарсис" открыта в "Хлебне" Софии Киевской.

"Разные по времени и стилистике работы объединяет выбор техники, резьба по дереву, — говорит куратор выставки Татьяна Волошина. - А еще эмоциональность, чувство катарсиса, очищения. Катарсис бывает двух видов. Пафос - это болезненное переживание. Когда смеются, плачут, это ближе к барокко. Второй, катарсис рефлексий, который переживается внутри. Он прослеживается в работах Животкова. Многие зрители считают современное искусство провокационным и эпатажным. Произведения Животкова в диалоге с классическим искусством могут понравиться тем, кто еще не нашел своего любимого современного художника.

Произведения Животкова в диалоге с классическим искусством могут понравиться тем, кто еще не нашел своего любимого современного художника

Одна из его работ в экспозиции называется "Древо жизни". Создал после выставки в Национальной галерее в Тбилиси. Вдохновился грузинской культурой. В центре поместил крест святой Нино, сделанный из виноградной лозы. Древо жизни - общечеловеческий символ существует во всех культурах и мифах мира. Соединяет загробный и наш миры. На этой и других работах Животков наносит тексты, из Библии или классической литературы. Например, из поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Использует их как пластические элементы. Не ожидает, что зрители будут читать тексты, но они присутствуют в его произведениях. Также часто изображает на дереве определенные символы архаических культур - звезду, крест".

Автор: Мария Беляева В одном зале объединили "Дерево жизни" современного художника Александра Животкова (слева) и "Святую Анну" Пинзеля ХVIII столетия. Показывают на выставке «Катарсис» в Софии Киевской



Из Львовской галереи искусств им. Возницкого в Киев приехали две работы Пинзеля - Святая Анна, ранее украшала алтарь костела в городе Монастыриске Тернопольской области и голова ангела, часть 3-метровой скульптуры из алтаря костела Успения Пресвятой Богородицы в Городенке Ивано-Франковской области. Также привезли три скульптуры Франциска Олендского - аллегорическая фигура с ребенком, фигуры сидящего и полусидящего ангела.

Автор: Мария Беляева Голова Ангела - единственный уцелевший фрагмент скульптуры Пинзеля из алтаря костела отцов-миссионеров в Городенке. Показывают на выставке «Катарсис» в Софии Киевской

"В Украине есть 62 произведения Пинзеля, 40 из них хранится у нас, — говорит Анна Легедза, заместитель директора Львовской национальной галереи искусств. - 15 есть в Тернопольском краеведческом музее, 6 - в Ивано-Франковске. Пинзель представляет позднее барокко. Которому присущи эмоциональное наполнения, динамика, экспрессия, театрализованность. Лицо его скульптур имеют характерные носики с изгибом на спинке, миндалевидном глаза, выразительное подбородок, небольшие губы. Особенно удавалось ему моделирование волос, передать движение и динамику которого - одно из самых сложных задач для скульптора. Вырезал из липы, потому что это самая мягкая порода дерева.

Пинзелю особенно удавалось моделирование волос, передать движение и динамику которого - одно из самых сложных задач для скульптора

О жизни Пинзеля мы знаем крайне мало. С середины 1740-х годов работал в Бучаче, пришел уже сложившимся мастером. Был при дворе Николая Василия Потоцкого, мецената и строительного большого количества храмов. Потоцкий собрал в Бучаче лучших архитекторов и скульпторов. Там Пинзель познакомился с Бернардом Меретином, архитектором немецкого происхождения. в тандеме они работали до конца жизни. Меретин строил костелы, а Пинзель их украшал. Важным была сотрудничество создателей храма. Барокко стирает грани между архитектурой, скульптурой и живописью. Архитектура становится скульптурной. Известно, что в 1751 году Пинзель женится на Марианне Елизавете Кейтовой из рода Маевских. Имел двух сыновей. А в 1762 году его вдова женится во второй раз. Тогда траур носили год, поэтому умер скорее всего в 1761. Его вдова с новым мужем переезжает в Баварию и увозит архив семьи Пинзеля. Так в Германию попали боцетти Пинзеля. 10-сантиметровые скульптуры из дерева, которые были эскизами к крупноформатным работам. Шесть таких боцетти нашел в Мюнхене на ярмарке директор Национального музея Баварии, выкупил. Они хранятся в этом музее.

Автор: Мария Беляева «Оранта» современного художника Александра Животкова соседствует со скульптурами XVIII века Франциска Олендского. Показывают на выставке «Катарсис» в Софии Киевской

Франциск Олендский - один из самых известных учеников Пинзеля. Плодотворно работал во Львове и области. Выполнил алтарь Успенской церкви, делал камяницы на площади Рынок. Имел собственную творческую манеру. Его скульптуры более приземистые, конечности объемные. Работ Олендского сохранилось мало. В конце XVIII века была распространена практика, когда скульпторы начинали работы, а заканчивали их другие мастера. Могли бросить и поехать туда, где им больше заплатят.

10 лет с Александром Животковым сотрудничает фонд Stedley Art Foundation.

"Дали ему возможность свободно творить, — говорит основательница фонда Стелла Беньяминова. - В 1990-х годах, когда Животков был участником группы "Живописный заповедник", его работы были другие. С деревом начал работать в 2012-м. Очень эмоциональный художник. Не готовится, не делает эскизы. Вместо кисти использует бензопилу, вместо красок - огонь, вместо полотна - дерево. Не ищет концептуальные идеи. Все темы берет из жизни.

Автор: Мария Беляева Работа "22 января" Александра Животкова посвящена первому выстрелу на Майдане, когда убили Сергея Нигояна. Показывают на выставке «Катарсис» в Софии Киевской

Когда произошли трагические события на Майдане, он сделал серию работ "Киев. 2014" о смерти и жизни. "22 января" посвящен первому выстрелу, когда убили Сергея Нигояна. Сам художник несколько лет назад потерял своего брата, тоже Сергея. В углу нанес слова про Иисуса, который вынес крест на Голгофу, где его распяли. Нигоян, армянин из Днепра, приехал в Киев на свою Голгофу, и тут его убили. Затем был белорус, и украинец. Они ушли от нас, но помогли отстоять свою независимость. "18 февраля" рассказывает о массовых убийствах во время Революции Достоинства. Животков изображает это в форме абстракции. Некоторые зрители видят ноги Христа, когда его снимали с креста.

Животков не ищет концептуальные идеи. Все темы берет из жизни

Напротив висит его "Оранта". Была создана во времена коронавируса. Когда под Киевом горели торфяники. Животков понял, что нам надо защиту. Оранта как будто воспряла из пепла, огня. На работе выбиты слова Илариона, первого славянского митрополита. Был при Ярославе Мудром, учил Анну Ярославну.

Автор: Мария Беляева В цикле "Врата", представляющие собой массивные деревянные порталы с прорезями в форме женской фигуры, Александр Животков размышляет над темой жизни и смерти. Показывают на выставке «Катарсис» в Софии Киевской

Один из последних циклов - "Врата". Массивные деревянные порталы с прорезями в форме женской фигуры. Художник размышляет, что за воротами смерти, а оставляет человек после себя на земле. На дерево нанесены цитаты из книги Экклезиаста, где говорится о смысле человеческого бытия.

Распятие Христа Животкова сегодня висит в Латеранском университете в Риме. В качестве подарка Ватикана, папе Франциску, который помог беженцам и пострадавшим в Донбассе. Иисуса художник изобразил не на кресте, потому что он уже воскресает. Так же Украина должна перестать страдать и воскреснуть".

Выставка "Катарсис" проходит до 5 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы искали Вильгельма Котарбинского по всей Европе, чтобы показать его в Киеве" - Александра Пелиховская

В киевском музее "Золотые ворота" до 3 октября проходит выставка K'niga. Арт-проект посвящен чтению, литературе и даже тактильному удовольствию от перелистывания бумажных страниц. На пяти уровнях павильона "Золотых Ворот" рядом с экспозицией посвященной истории строительства и реконструкции главных ворот древнего Киева 27 топовых украинских художников представили свои скульптуры, графику, живопись и инсталляции.