Вакарчук звучит так, будто в горле застрял ежик и не может выкашлять

Автор: facebook.com Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук (на фото) выпустил третий авторский проект "Оранжерея". Альбом никак не фиксирует развитие музыканта, не дает ничего нового или оригинального, по мнению критика Даниила Панимаша

Музыкальные эксперты рассказали Gazeta.ua о самых заметных украинских альбомах начала 2021-го.

Даниил Панимаш, редактор онлайн-журнала "Слух":

Святослав Вакарчук - "Оранжерея"

Проект Святослава Вакарчука "Оранжерея" - это новый альбом "Океана Эльзы", только акустический. Музыканты те же - Денис Глинин, Милош Елич и Денис Дудко. Разве что добавились несколько сессионников, которые взяли на себя секцию духовых и победительница шестого сезона "Голоса страны" Виталина Мусиенко.

Настроение - тоже "эльзовское". Колеблется от печально-трагического до возвышенно-влюбленного. Также на месте "вакарчукизмы". То есть бесконечные глаголы повелительного наклонения типа "будь, лети, беги, люби", которыми всегда были полны тексты фронтмена группы.

Вообще весь альбом, кажется, был написан после большого количества прослушиваний самых тоскливых песен культовых британцев Radiohead вроде Street Spirit и Exit Music (For a Film). При этом музыка периодически срывается в возвышенную и несколько пафосную мелодику стадионного размаха других британцев - группы Queen. Особенно если представить, что эта пластинка звучит не в акустике, а в электрике.

Зачем нужны какие-то эксперименты человеку, который создал главные хиты в истории украинской музыки? Он - живая икона. И может позволить себе оставаться в амплуа тоскующего страдальца

Голос Вакарчука вызывает кучу переживаний, ведь местами звучит так, будто в горле застрял ежик, и Святослав Иванович не может его выкашлять. Особенно на песни "Знову", которую даже физически сложно слушать.

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"Оранжерея" никак не фиксирует развитие Вакарчука, не дает ничего нового или оригинального. Хотя с другой стороны, зачем нужны какие-то эксперименты человеку, который создал главные хиты в истории украинской музыки? Он - живая икона. И может позволить себе оставаться в амплуа тоскующего страдальца. А слушатель может позволить себе принимать это и наслаждаться этой бесконечной любовной печалью. Или же наоборот - выключить "Оранжерею" после первой же песни со словами "сколько можно?" и попытаться найти какую-то более оригинальную музыку.

Kalush - Hotin

Kalush уже зарекомендовали себя как одна из самых продуктивных украинских хип-хоп групп современности. В течение почти двух лет ежемесячно выпускали новые песни, клипы или лирик-видео. То есть буквально забомбили информационное пространство собой. К тому же у фронтмена Олега Псюка уникальная и узнаваемая манера читки. И дело не только в скорости и техничности владения своим артикуляционным аппаратом, но и в фонетике. Раскладывает текст по слогам и добавляет какой-то свой акцент. Благодаря этому возникает одновременно невероятный и забавный эффект, будто рэпер лепечет что-то на тарабарщине.

Фишкой и своеобразным символом коллектива является таинственный МС Килиммен, за личностью которого скрываются другие техничные отечественные рэперы, такие как Рома Майк и Ropan. Очень точный ход - сделать своего маскота, талисман. У Iron Maiden был зомби Эдди, у Megadeth - Вик Раттлхед, а у группы из города Калуш Ивано-Франковской области - это человек-ковер.

Когда начинают интегрировать народные напевы и сопилки, все вайб разваливается. Возникает ощущение, что твоя коза убежала под горой вместе с курами и невесткой

Чуть ли не половина треков дебютника уже вышли синглами или с клипами до официального релиза. Впрочем, это не мешает альбому звучать целостно и атмосферно. До шестого трека "Тіпок", после которого целостность и атмосферность превращаются в сельскую дискотеку, которую почему-то решил провести профессиональный грайм-МС. И далее, к сожалению, они не восстанавливаются.

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Kalush все еще остается непонятным явлением в украинском хип-хопе. С одной стороны, Олег Псюк читает хип-хоп как никто в Украине. Ничего не понятно, но фонетика текстов и артикуляция перехватывают внимание, переходы к грайму впечатляют. Когда наваливаются тяжелые биты или грустные мелодии - группа звучит круто. Когда начинают интегрировать народные напевы и сопилки, все вайб разваливается. Возникает ощущение, что твоя коза убежала под горой вместе с курами и невесткой. Хотя это ни в коем случае это не отменяет яркости Kalush как персонажей, за которыми стоит следить.

Лера Зданевич, редактор медиа LiRoom:

Dakh Daughters - Make Up

За всю историю группы только ленивый не сказал что-то о миксе стилей, театральности и концептуальности. Играть в кучу жанров на третьем альбоме девушки не захотели. Однако театральная часть выходит здесь на новый уровень.

Сердце пластинки - одноименная театральная постановка "дочерей ДАХа". В каждой песне - жизненная история участниц группы, положенная на язык театра и искренние эмоции. Благодаря этому ощущаются более живыми, более личными, чем было до этого.

В Shkoda/NeShkoda цитируют Лину Костенко, а Михайля Семенко можно услышать в I Want. Однако цитирование стало у группы не самоцелью, а инструментом для рассказывания историй

Однако от театральности действа страдает целостность. В постановке между композициями еще есть монологи артисток. Альбом же лишен рассказов. Воспринимается как часть чего-то большего, а не целостное произведение. Это не очень хорошо, если такой материал издается отдельно. Не все слушатели захотят или смогут посетить само представление, чтобы понять общую историю. Однако Make Up все же на голову выше большинства украинских релизов.

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Песни Dakh Daughters - творчество постмодернистских гиперссылок. В одной может содержаться куча цитат любимых авторов музыканток. Можно легко запутаться, где собственно их текст, а где заимствования. Например, в Shkoda/NeShkoda цитируют Лину Костенко, а Михайля Семенко можно услышать в I Want. Однако цитирование стало у группы не самоцелью, а инструментом для рассказывания историй. Глубже понять работу поможет не гугление поэзии, а полная версия спектакля.

Курган - "Квантовий суржик"

Три года назад рэпер Курган неожиданно раскрылся не только как участник "отих селюків, які співають про вчительку, сторінок плейбоя жительку". А как артист с серьезными размышлениями о бытии и обществе. Дело о "Бібліотеке странних знаній". Еще тогда абстрактные философские концепции материализовывались в конкретных образах, понятных типичному жителю постсоветской страны. Эта же концепция перекочевала в "Квантовий суржик". Нам легче представить "равлика, якого посолили" или "поїзд со своєю мікрофлорой", чем абстрактное поле полета мысли.

Вырывает из обыденности и приглашает в психоделический трип где-то до "погранічних состояній"

Несмотря на философские рассуждения и концепции, альбом действует прежде всего на чувства. Это целостная история, которая вырывает из обыденности и приглашает в психоделический трип где-то до "погранічних состояній". Легче почувствовать, чем понять, куда нас заведет внутренний художник Евгения Володченко. Единственное что музыкальное полотно здесь слишком ровное. Не хватает какой-то кульминации.

Ксения Янус, рецензентка издания Neformat.com.ua:

Emil Asadow - Youdlar Yurdu

Эмбиент-послание к отцу от одесского экспериментального музыканта Эмиля Асадова.

5 треков атмосферного многослойного эмбиента с восточными мотивами, вдохновленные классическими мугамами Азербайджана. Психоделический, пронизанный символизмом альбом оставляет после себя ощущение наполненности новыми яркими впечатлениями, как после дальней поездки. Однако не истощает, а придает сил. Позволяет медитативно погрузиться в себя, в воспоминания и чувства, которые пробуждает музыка.

"Я хотел сделать подарок своему отцу, это главная причина создания альбома", - отмечает музыкант. Альбом записал и свел собственноручно.

Представьте себе мрачного музыканта в темной черной шляпе, который под гитару поет песни о янтарных магнатах, панических атаках и токсичных отношениях

Егор Фелюст, рецензент издания Neformat.com.ua:

Odradek Room - Painted Mind

Самый нетипичный doom metal, который вы вообще можете услышать или найти. Жанр достаточно консервативен, экспериментировать трудно, но мариупольские музыканты уже три альбома подряд находят поле для экспериментов.

Spit Bile - Age Of Harsh Realities

Сейчас наблюдаем некоторую волну восстановления активности украинских thrash metal групп. Среди последних релизов неплохо отличился свежий альбом киевлян Spit Bile. Для фанатов старорежимного трэша, который в 1980-х еще называли спид-металом.

Джоні Зашморг - "Стволи і Хрести"

Кантри - это чисто американский жанр, родившийся и получивший популярность на территории США, но это не мешает ему проникать в другие страны и культуры. Представьте себе мрачного музыканта в темной черной шляпе, который под гитару поет песни о янтарных магнатах, панических атаках и токсичных отношениях. Это все Джоні Зашморг.

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"Святослав Вакарчук остается большим украинским артистом. Но его политическая карьера немного убила музыкальную. До сих пор единственный, кто уверенно может собрать "Олимпийский" чуть ли не в любой момент. Произошло это после Майдана, когда оказалось, что он не только музыкальный герой, но и национальный. Хотя конвертировать в политические дивиденды получилось слабее. Да и у группы сейчас нет нового материала, а имеющийся слабее предыдущего". "Новым Вакарчуком" может стать Тарас Тополя. "Антитела" - претендент на следующую большую украинскую группу. Пытаются собирать те стадионы, которые могут. В 2019-м не стали выступать на "Олимпийском", хотя могли. Но собрали "Дворец спорта" дважды подряд. Тополя - яркая личность. Посол ООН по делам молодежи. С понятной политической позицией - активный патриот, ездит волонтером на фронт, помогает армии", - говорит музыкальный критик, главный редактор медиа LiRoom Алексей Бондаренко в интервью журналу" Країна".