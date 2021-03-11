Группа Kalush делает антипропаганду нездорового образа жизни

Автор: facebook.com Рэпер Олег Псюк основал группу Kalush в 2019-м. На сегодня имеют альбом и 14 клипов

Рэп-группа Kalush выпустила дебютный альбом Hotin. Первая презентация состоится 12 марта во львовском клубе Malevich Concert Arena.

- Для рэпера главное - быть трушным, настоящим, настойчивым. Чтобы было правду слышать в словах, - говорит лидер коллектива Олег Псюк. - Личный опыт и автобиографизме - ключевые для моего творчества. Если долго ждать музу, то она может и не прийти. На тексты вдохновляют реальные события из жизни. Вся пластинка на этом построена. Можно слушать мою музыку и мотать на ус, чтобы не попасть в какие-то плохие обстоятельства.

Олег Псюк рассказывает о 7 из 14 песен альбома.

"Не забуду"

- минорной песню о расставании и прощание посвятил бывшей девушке Анастасии Лунев. Мы с ней разошлись по моей инициативе год назад. Но любовь есть всегда. Она заслуживает эту песню. Всегда обещал, что напишу, но постоянно тянул и не находил времени. Но я отвечаю за свои слова, поэтому написал сразу после расставания. Но не всегда все быстро делается - финальный продукт был только через год.

Это воспоминания о времени, проведенном вместе с любимым человеком, который никогда не забудется. Память о нас у меня останется. Основной посыл - насколько она мне была дорога. Также дополнительно опубликовал письмо Анастасии в описании к клипу. Как будто в личку написал.

"Зорі"

- Песня о любви. Это был один из многих романтических моментов. Ехал в электричке из Львова в Калуш. Моя девушка спала у меня на плече. Смотрел через грязное окно на пожелтевшие листья, а это как раз был ноябрь. С того и начал: "Будто ноябрь и пологий вниз каскад".

Это одна из самых лирических композиций группы. От "Не забуду" отличается всем - тональностью, гармоникой, ритмикой. Но их объединяет то, что вдохновила одна и та же человек. При этом "Зари" более оптимистичны в плане изображения отношений.

У нас есть рэп-развалы, которые интересны определенной части слушателей. А этот трек на очень широкую аудиторию. Думаю, припев имеет украинское этническое код, близкий каждому. Это цепляет.

Попса может быть галимой, а может - хорошей. Для меня главное, чтобы мой трек цеплял меня самого. Если нравится писать - значит, все круто. Неважно, что скажут другие.

"Ти мала не думала"

- Песня о красотке инстаграма, которая на экране "хорошая будто мисс вселенной". Когда мы с ней встретились - оказалось, что совсем другое в жизни.

Припев звучит: "Обманула, развела. Такая непознаваема". В куплетах рассказываю о нашем знакомстве, как я признавался чуть ли не в любви. А потом понял, что эти письма писал не ей, а какому-то вымышленному персонажу. Потому что она мне не особо нравится вживую. Подчеркиваю, что я не со зла: "Но тебя не узнал. Не ожидал таких оснований. Опять соврала Инста".

Это какая-то банальная история. Наверное, у каждого такое было. Встречаешься с девушкой из соцсетей, а она другая. Это нормально.

"Кент"

- позиционируют как трек о важности дружбы. Рассказываю о кента, который хотел меня бросить на бабки. Это был хороший друг с детства. Часто с ним тусили, перешли кучу разных компаний. И как-то в один момент он попытался меня обмануть.

История о том, как человек меняется, когда у нее появилось много ресурса. Но ничего у него не получилось. А наши пути разошлись. Эта ситуация стала для меня разочарованием, но не превратилась в личную травму. Я самодостаточный человек.

"Тіпок"

- Трек о наркотиках и насколько это плохо. Антипропаганда нездорового образа жизни. В припеве повторяется "будешь падать, типок". Поскольку в этом состоянии будешь и буквально падать на землю, и в переносном смысле - по жизни падать.

Ранее плотно торчал. Жил так, что теперь имею рассказать все об этом из своего опыта. Обращаюсь к молодежи и призываю не повторять моих ошибок. Потому употребление наркотиков ведет в никуда. Как следствие, только "тратим, тратим, тратим время". Вижу, как люди страдают от этого. Если бы не спригнув, то вряд ли мы бы сейчас говорили. Поэтому теперь везде, где могу, вещает о необходимости жить здорово. Сюда входит прежде всего отсутствие вредных привычек и присутствие спорта.

"Пацани бурі"

- Речь идет о жестоких калушские районы, где можешь встретить типов, которые отжимают мобилы, деньги и все, что у тебя есть ценное. Просто оставляют ни с чем на улице. В народе их называют гопари. У меня куча таких знакомых. Да и сам себя ранее относил к пацанов бурых. Никто этого стыдится, это не считается зашкварно.

В припеве строку "пацаны пух" означает выстрел. На каждого бурого, то есть борзого, пацана найдется второй такой, который может выстрелить. Надо быть осторожным и не терять голову.

Я не выставляю никого ни плохими, ни хорошими. Просто зафиксировал, передал вайб, какой он есть. Это не поучительная вещь - как нужно поступать или как нет. Но есть момент предостережения. Даю понять, что такое поведение может иметь негативные последствия для человека.

"Хата з краю"

- Трек о то, что есть люди, у которых такая позиция по жизни - хата с краю. Когда эгоистично думают: "Меня это не касается. Пусть там хоть рушится мир - у меня же все ок". Наверное, потому, что всем похер на других. Сказали пару слов на эту тему, которая может быть многим знакома и актуальна. Потому что это не тру, так не стоит жить.

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Олег Псюк родился 16 мая 1994 года в городе Калуш Ивано-Франковской области. Окончил факультет автоматизации лесотехнического университета во Львове. Работал на строительстве, кондитерской фабрике, заводе, а также логистом, торговым агентом, помощником менеджера. Пишет рэп с 2009-го. Первым треком был дисс на классную руководительницу. В 2018-м записал свой первый альбом "Торба" под псевдонимом Псючий Син. 2019-го в Киеве сформировал трио Kalush. Другие участники - мультиинструменталист Игорь Диденчук и МС Килиммен. Выпустили 14 клипов, из которых наибольшее просмотров имеют "Гори" - 6,2 млн, и "Зорі" - 4,90 млн. В прошлом году стали первыми участниками музыкального лейбла исполнительницы Alyona Alyona - Enko. Дебютная пластинка группы Hotin вышла 19 февраля 2021-го. Положительно оценивает развитие украинской рэпа. "Если сравнить, что было 5 лет назад и сейчас - виден большой прогресс. У нас есть много ребят, которых просто не знают, но со временем могут узнать. Во всем мире это уже мейнстрим, поэтому и мы скоро к тому дойдем". В прошлом году открыл в Киеве студию звукозаписи и школу вокала и игры на гитаре Rolls Voice.