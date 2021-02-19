Kalush выпустили дебютный альбом

Автор: music.apple.com Сегодня, 19 февраля, состоялся релиз первого альбома группы Kalush - Hotin

Рэп-группа Kalush выпустила дебютный альбом Hotin. Содержит 14 композиций. Среди них - хиты "Не маринуй", "Гори", "Зорі".

"Наконец-то дождались первой пластинки трио, - пишет музыкальный обозреватель онлайн-журнала "Слух" Даниил Панимаш. - Правда, чуть ли не половина треков уже вышли синглами или с клипами. Впрочем, это не мешает альбому звучать целостно и атмосферно. Вплоть до 6-го трека "Тіпок", после которого превращается в сельскую дискотеку, которую почему-то решил провести профессиональный грайм-МС.

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Kalush остается непонятным явлением в украинском хип-хопе. С одной стороны, Олег Псюк читает хип-хоп как никто в Украине - ничего не понятно, но фонетика текстов и артикуляция перехватывают внимание, переходы к граймовой читке впечатляют. Когда наваливаются тяжелые биты или грустные мелодии, группа звучит круто. Когда начинает интегрировать народные напевы и сопилки, весь вайб разваливается. Хотя это ни в коем случае это не отменяет яркости Kalush как персонажей, за которыми стоит следить".

Послушать можно на цифровых платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.

Также Kalush презентовали клип на трек "Не забуду". Посвящен бывшей девушке основателя коллектива Олега Псюка.

Группу Kalush основали в Киеве в 2019-м. В состав входят солист Олег Псюк, мультиинструменталист Игорь Диденчук и МС Килиммен. Коллектив назвали в честь родного города Псюка - Калуша Ивано-Франковской области. Выпустили 14 клипов. В прошлом году стали первыми участниками музыкального лейбла исполнительницы аlyona аlyona - Enko.