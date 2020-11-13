В прокат вышел фильм о прифронтовой зоне

Автор: facebook.com Фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" показывают в украинских кинотеатрах с 26 ноября. Рассказывает о семье из "красной зоны" Донбасса. Старшая дочь Мирослава (справа) хочет поступить в столичный университет на оператора. Снимает кино о своей жизни после начала войны. Родные ей помогают

Документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин" вышел в прокат 26 ноября. Рассказывает о прифронтовой зоне на Донбассе.

Режиссер Ирина Цилык наблюдает за семьей из городка Красногоровка. Мать-одиночка Анна Гладкая воспитывает четверых детей - двух старших дочерей и двух сыновей. Имеют различные увлечения, играют на музыкальных инструментах. Вместе снимают любительское кино "2014" о своей жизни во время войны. К созданию привлекают родственников, соседей, украинских военных. Берут друг у друга интервью о пережитом, по сюжету.

Снимали в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.

В этом году картина получила награду за лучшую режиссуру на американском кинофестивале "Сандэнс". Победила в международном и национальном конкурсах на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Стала "лучшим документальным фильмом" по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

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"Герои не пытаются убежать от войны. Занимаются тем, чем и раньше, - говорит кинокритик Юрий Самусенко. - Это кино о кино. Ирина Цилык снимает его так, что не знаешь, где начинается одно и заканчивается другое. Например, в эпизоде, когда мать просит лекарства у военных для сына, кажется, что он действительно заболел. А потом они фотографируются с этими военными. И понимаешь: это была часть их ленты.

Картина начинается с исповеди мальчика, который плачет перед камерой. Когда щелкают хлопушкой, звучит взрыв от артобстрела. Режиссер неожиданно вмонтирует войну в жизнь. Кульминация - герои показывают свое готовое кино жителям Красногоровки.

"Земля голубая, будто апельсин" - не о войне, а о семье в тяжелых обстоятельствах. О том, как люди стараются не падать духом, когда отрезаны от мира и вроде бы не имеют возможностей. Название - цитата из стихотворения французского сюрреалиста Поля Элюара, которая передает сочетание несочетаемого. Думаю, это кино о равных возможностях для всех. Ты можешь снимать фильм, играть на саксофоне, заниматься тем, к чему лежит душа, при любых обстоятельствах. Преграды только в сознании, и их можно обойти".

Продюсеры - Анна Капустина и Гедре Жицките. Прокатчик - кинокомпания Arthouse Traffic.

Ирина Цилык - режиссер и писательница. Написала поэтические книги "Ці", "Глибина різкості" и прозаические - "Післявчора", "Родимки", "Червоні на чорному сліди". Также два издания для детей - "Таке цікаве життя" и "МІСТОрія однієї дружби". Сняла короткометражные фильмы "Вдосвіта", "Помин", "Дім". Для документального киноальманаха "Невидимый Батальон" о женщинах на войне сняла истории "Тайра" и "Малыш". Работает над лентой "Я и Феликс" о взрослении мальчика Тимофея в 1990-х. Писатель Юрий Издрык исполнит роль Феликса - травмированного опытом войны бывшего контрразведчика и солдата ГРУ, который становится частью семьи главного героя.