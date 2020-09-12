Хотим создать дух провинциального города 1990-х - Ирина Цилык о фильме "Я и Феликс"

Хотим собрать пазл фильма "Я и Феликс" из многих впечатлений разных людей. Из общих травм и светлых воспоминаний о 1990-х - Ирина Цилык. Фото: ForeFilms

В этом месяце запланировано начало съемок фильма "Я и Феликс" режиссера Ирины Цилык. В основе сценария - роман Артема Чеха "Кто ты такой?", который выйдет весной 2021-го.

Действие происходит в 1990-х. Главный герой - мальчик Тимофей. Знакомится с травмированным опытом войны бывшим контрразведчиком и солдатом ГРУ Феликсом, который становится частью семьи, по сюжету. История взросления развивается на фоне бурной эпохи и рассказанная сквозь призму детского восприятия.

О подготовке к съемочному периоду Gazeta.ua рассказала постановщица.

"В подготовке ежедневно с утра до вечера, - говорит Ирина Цилык. - Игровой полный метр - это для меня переход на новый уровень игры. Боюсь и хочу одновременно. Сейчас продолжаем искать актеров второго плана, делаем раскадровки.

Снимать будем частично в Киеве. Но также ищем локации маленького городка недалеко от столицы. Потому что здесь трудно найти такую ​​натуру, которая бы застыла во времени. Все эти вывески, пластиковые окна - это все беда. Если у тебя нет большого бюджета, чтобы все это зарисовывать на постпродакшене - то надо как-то выкручиваться. И чтобы создать дух провинциального города 90-х годов, надо сильно постараться и найти такие места.

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Но в Киеве тоже есть островки застывшего времени. Уже увидели один киношный двор на Дарнице. Там долгое время люди знают, что эти дома будут сносить, и ничего в них не меняют. Но до сих пор не снесли, потому застыли в ожидании. Сохранилась особая атмосфера.

Начать съемки хотим уже в сентябре, потому что нужно поймать теплую натуру буквально за несколько дней. А основные - с октября по декабрь. По сюжету, показываем разные периоды из жизни героев. Поэтому хочется и сезоны разные заявить".

Одну из главных ролей, Феликса, в ленте сыграет писатель Юрий Издрик. Восьмилетнего Тимофея воплотит сын режиссера Андрей.

Продюсеры - Владимир Яценко и Анна Соболевская.

Ирина Цилык - режиссер и писательница. Написала поэтические книги "Ці", "Глибина різкості" и прозаические - "Післявчора", "Родимки", "Червоні на чорному сліди". Также два издания для детей - "Таке цікаве життя" и "МІСТОрія однієї дружби". Сняла короткометражные фильмы "Вдосвіта", "Помин", "Дім". Для документального киноальманаха "Невидимый Батальон" о женщинах на войне сняла истории "Тайра" и "Малыш". Дебютная полнометражная работа - документальная картина "Земля голубая, будто апельсин" о семье из прифронтового города Красногоровка Донецкой области. Получила награду за лучшую режиссуру на американском кинофестивале "Сандэнс". Также победила в международном и национальном конкурсах на фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Выйдет в прокат 26 ноября.