В продолжении "Секс и город" не будет главного мужчины сериала

Крис Нот и Сара Джессика Паркер воплотила пару в сериале "Секс и город". Выходил с 1998-го по 2004 год, сейчас снимают продолжение. Фото: Pinterest

Телеканал HBO снимает продолжение сериала "Секс и город". В нем не будет персонажа Мистера Бига, любимого главной героини Кэрри Брэдшоу. Его воплощал Крис Нот.

Также будет Дэвида Эйгенберг, сыгравший Стива Брэди, партнера другой героини - Миранды Гоббс.

Ранее стало известно, что в четверке главных героинь не хватит Саманты. Ее играла Ким Кэтролл. Героиню заменят двумя новыми.

Продолжение сериала получило название And Just Like That, дословно "А потом".

"Для Керри, у которой нет семьи, кроме друзей, что изменилось в профессиональном плане? Как все политические изменения скажутся на ней? Она до сих пор ведет собственную колонку? Написала еще больше книг? Записывает подкаст? Что для нее значит мода сегодня? Я возлагаю большие надежды на сценаристов, которые все это собираются исследовать", - рассказала подробности сюжета актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри.

