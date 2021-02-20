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суббота, 20 февраля 2021 00:45

В продолжении "Секс и город" не будет главного мужчины сериала

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В продолжении &quot;Секс и город&quot; не будет главного мужчины сериала
Крис Нот и Сара Джессика Паркер воплотила пару в сериале "Секс и город". Выходил с 1998-го по 2004 год, сейчас снимают продолжение. Фото: Pinterest

Телеканал HBO снимает продолжение сериала "Секс и город". В нем не будет персонажа Мистера Бига, любимого главной героини Кэрри Брэдшоу. Его воплощал Крис Нот.

Также будет Дэвида Эйгенберг, сыгравший Стива Брэди, партнера другой героини - Миранды Гоббс.

Ранее стало известно, что в четверке главных героинь не хватит Саманты. Ее играла Ким Кэтролл. Героиню заменят двумя новыми.

Продолжение сериала получило название And Just Like That, дословно "А потом".

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"Для Керри, у которой нет семьи, кроме друзей, что изменилось в профессиональном плане? Как все политические изменения скажутся на ней? Она до сих пор ведет собственную колонку? Написала еще больше книг? Записывает подкаст? Что для нее значит мода сегодня? Я возлагаю большие надежды на сценаристов, которые все это собираются исследовать", - рассказала подробности сюжета актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри.

Американский сериал "Секс в большом городе" перезапустят. Будет выходить на стриминговом сервисе HBO. Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме Ким Кэтролл. Сара Джессика Паркер объяснила, почему Кэтролл не снимется в продолжении культового сериала.

Сериал выходил с 1998-го по 2004 год. Имеет 6 сезонов и 2 полнометражные ленты. Действие разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни 4 подруг в возрасте "за 30". Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Эти беседы с подругами вдохновляют одну из них, журналистку Кэрри Брэдшоу, писать колонку в газете.

По словам Синтии Никсон, сериал сумел совершить революцию в стереотипах. Всем актрисам было больше 30 лет. Сюжет пропагандировал мысль, что женщины думают не только о замужестве, а и занимаются сексом и просто наслаждаться жизнью.

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