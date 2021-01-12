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вторник, 12 января 2021 16:26

Объяснили отсутствие Саманты в перезапуске "Секс в большом городе"

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Объяснили отсутствие Саманты в перезапуске &quot;Секс в большом городе&quot;
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не снимется в продолжении культового сериала "Секс и город". Несколько лет ходят слухи о конфликте актрис из-за гонораров и личной неприязни. Фото: Instagram

Американский сериал "Секс в большом городе" перезапустят. Будет выходить на стриминговом сервисе HBO.

Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме Ким Кэтролл.

Сара Джессика Паркер объяснила, почему Кэтролл не снимется в продолжении культового сериала.

"Я не испытываю к ней неприязни. Я никогда не говорила ничего подобного. И никогда не скажу. Саманта не является частью этой истории. Но она всегда будет частью нас. Неважно, где мы и чем занимаемся", - написала Сара Джессика Паркер.

Несколько лет назад в американских СМИ появились слухи о конфликте на съемочной площадке между Ким Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер. Предполагают, что причина в большем гонораре Паркер.

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В 2017 году Ким Кэтролл призналась в интервью, что актрисы сериала никогда не были друзьями, а только притворялись. Называла Сару Джессику Паркер лицемеркой.

Когда последняя выразила соболезнования Ким относительно смерти ее брата, Кэтролл ответила: "Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке в это трагическое время. Позволь мне объяснить, если до сих пор не понятно. Ты не моя семья. Ты не мой друг. Я пишу это, чтобы сказать это в последний раз. Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки".

Производство сериала начнется в Нью-Йорке этой весной. Режиссеры планируют снять 10 серий по 30 мин. Вышел промо-тизер.

Сериал выходил с 1998-го по 2004 год. Имеет 6 сезонов и 2 полнометражные ленты. Действие разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни 4 подруг в возрасте "за 30". Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Эти беседы с подругами вдохновляют одну из них, журналистку Кэрри Брэдшоу, писать колонку в газете.

По словам Синтии Никсон, сериал сумел совершить революцию в стереотипах. Всем актрисам было больше 30 лет. Сюжет пропагандировал мысль, что женщины думают не только о замужестве, а и занимаются сексом и просто наслаждаться жизнью.

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