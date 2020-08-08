В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада

Фото: Александр Ткаченко

Национальный художественный музей Украины в Киеве временно закрыли для посетителей в связи с обвалом части портика здания.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

"Досадно, но вместе с Национальным художественным музеем должны сообщить о временном приостановлении его работы в связи с обвалом портика. Вопрос критический. Уже готовим документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина. Также обратимся с предложениями по финансированию еще нескольких объектов, чтобы предотвратить подобные случаи", - написал Ткаченко.

Общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн. До конца года необходимо выделить 30 млн грн.

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"Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается, установление лесов и скульптурная группа "Аполлон и музы". Процедуру оформления средств запустим уже с понедельника, 10 августа. Привлечем весь необходимый ресурс, чтобы в ближайшее время музей стал вновь открыт для посетителей", - пообещал чиновник.

Андриевский спуск - одно из самых популярных мест в Киеве. Эта улица тянется только чуть более 700 м, но на ней компактно расположены более 20 памятников архитектуры. На часть из них стоит обратить особое внимание.