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суббота, 22 августа 2020 23:56

В Финляндии помолились за мир в Украине

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В Финляндии помолились за мир в Украине
В Хельсинки состоялась Божественная Литургия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.Фото: Facebook

Украинцы в Финляндии и украинские дипломаты помолились за мир в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Посольство Украины в Финляндии и Исландии.

"Финляндия помолилась за мир в Украине. 22 августа в храме св. Мэри в г. Хельсинки провели Божественную литургию по случаю 29-летия Независимости Украины, которую отправили душпастырь для украинцев греко-католиков Эстонии отец Роман Кич. Дипломаты посольства Украины и украинцы Финляндии молились об окончании войны, установлении мира и процветании нашего государства", - говорится в сообщении.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинский по случаю государственного праздника - Дня Независимости.

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