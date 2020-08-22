В Финляндии помолились за мир в Украине

В Хельсинки состоялась Божественная Литургия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.Фото: Facebook

Украинцы в Финляндии и украинские дипломаты помолились за мир в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Посольство Украины в Финляндии и Исландии.

"Финляндия помолилась за мир в Украине. 22 августа в храме св. Мэри в г. Хельсинки провели Божественную литургию по случаю 29-летия Независимости Украины, которую отправили душпастырь для украинцев греко-католиков Эстонии отец Роман Кич. Дипломаты посольства Украины и украинцы Финляндии молились об окончании войны, установлении мира и процветании нашего государства", - говорится в сообщении.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинский по случаю государственного праздника - Дня Независимости.