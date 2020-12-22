В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах

Автор: Dima Nedria На экране гиперболизированный образ, но не карикатурный. Мы хотели немного похулиганить, но не забывать, чтобы Шевченко воспринимался как человек - Роман Перфильев

Мне интересно, когда в идее есть какая-то провокация.

Об этом говорит режиссер Роман Перфильев. Рассказал Gazeta.ua о приключенческом комедийном боевике о Тарасе Шевченко "Бесславные крепостные".

Действие происходит в 1844 году. Спасаясь от преследования императора Японии на территорию Украины попадает самурай. Случайно знакомится с молодым Шевченко. Решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа, за сюжетом.

Слоган фильма - "Катана, пистолет и стальные усы". Выходит в прокат 24 декабря.

Вы говорили, что в Украине такой продукции еще не было и это одна из самых безумных концепций в истории украинского кино.

- Показываем Кобзаря с совершенно нового ракурса. Шевченко-самурай - разве не звучит безумно? Это эксперимент, сочетание несочетаемого. Я пытался сделать классное по драматургии кино с интересными сюжетными твистами, красивой постановкой, миксом культур и жанров.

Как у вас появилась эта идея?

- Возникла во время Революции достоинства. Когда увидел, каким Шевченко предстает на плакатах украинских художников. В непривычных ипостасях байкера, хипстера, космонавта или Будды. Наблюдал эти рисунки на стенах на Майдане, а потом и в сети. Все эти образы вдохновили меня взглянуть на поэта по-другому, создать концепцию, где Шевченко будет самураем. Хотел придать герою эпического пафоса. Решил, что именно образ самурая лучше всего раскрывает этот замысел. К тому же всегда интересовался японской культурой, в частности самурайской. Мне кажется, она хорошо рифмуется с украинской, с ее идеей национально-освободительного движения.

Каким предстает Кобзарь в фильме? Насколько отличается от реального?

- "Бесславные крепостные" - это мультижанровая история. Боевик, триллер, черная комедия. Но прежде всего историческая фантастика. В этом жанре могу делать почти все, что хочу. Никак не привязывался к реальным событиям. Это давало мне большой спектр творческих инструментов, которыми могу пользоваться, чтобы максимально наполнять сюжет различными креативными ходами и режиссерскими фишками.

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У меня даже биография Шевченко вымышленная. Ему 30. Он крепостной. Имеет роман с крепостной другого пана - Марией. Решают бежать из неволи, однако их ловят охотники-головорезы. Тараса бросают в барак к другим беглецам. А возлюбленную отводят назад к Яромиру, которому она принадлежит. Поэтому цель героя, его сверхзадача - освободить девушку от пана-садиста.

Шевченко встречает на своем пути самурая Акайо, который учит его бороться физически против панщины. Но и у самурая есть своя цель. Должен похитить у того же пана катану своего мастера. Того убил японский феодал Харимото. Прибывает в Украину делать бизнес с Яромиром. Привозит опиум в обмен на украинских девушек. Дарит Яромиру родовое оружие мастера Акайо.

Тарас и Акайо имеют общую цель - пробраться в усадьба пана и забрать то, что не является его собственностью. С помощью пистолетов и самурайского меча Тарас наказывает негодяев, спасает возлюбленную, а в перерывах между боями зачитывает в кадре некоторые строки из "Кобзаря", который пишет в течение развертывания сюжета.

Вы хотели освежить, очеловечить образ, но не слишком радикально.

- Я мог бы сделать, чтобы Шевченко убивал всех катаной и омывался кровью врагов. Рисовал бы ею картины. То есть это было бы более радикальное, эксплуатационное кино в стиле Роберта Родригеса. Но мы не пошли так далеко.

На экране гиперболизированный образ, но не карикатурный. Мы хотели немного похулиганить, но не забывать, чтобы Шевченко воспринимался как человек. Поэтому любит, обладает чувством юмора, подвергается избиениям от людей пана. Это не Мачете, который непрерывно режет всех налево и направо.

Считаете ли свою киноверсию Шевченко супергероем?

- Супергерой - тот, кто обладает сверхъестественными способностями. У героя их нет, кроме как силы духа. Если это может считаться суперспособностью, то да.

Показываем Шевченко борцом за свободу. В ленте проходит определенный путь от крепостного до борца - арку героя. Сначала он неуверенный, слабый, разочарованный. Имеет ложную цель - бежать за границу со своей девушкой. Впоследствии понимает, что хочет остаться и начать освободительную борьбу против панщины.

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Это кино о внутренней трансформации героя. Шевченко меняется, становится настоящим самураем и принимает, возможно, самое важное в своей жизни решение. Остается, чтобы строить в Украине свое счастье и будущее. Это патриотический посыл. Конечно, кто хочет эмигрировать - пускай. Но при желании можно и здесь создать хорошую жизнь. Вопрос в людях.

Почему изменилось название ленты?

- Сначала было мое оригинальное название - "Тарас Шевченко. Первый самурай". Когда дистрибьюторы посмотрели ленту, посоветовали продюсеру изменить и сделать оммаж (в искусстве робота-подражание и жест уважения к коллеге. - Gazeta.ua) "Бесславным ублюдкам" Квентина Тарантино - будто это лучше сработает в прокате. Я был против. Потому что такая подача превращает кино из самобытной картины в какую-то пародию. Но все-таки изменили. Но я к этому отношения не имею.

В фильме есть параллели также с другой работой Тарантино - "Джанго освобожденный". Была ли она для вас источником вдохновения и как делали, чтобы не превращалось в пародию?

- Я вдохновлялся многими источниками. Среди них - Тарантино, Акира Куросава, фильмы о восточных боевых искусствах. Намешал всего, что накопил за годы просмотров.

Есть визуальные решения, и как в "Джанго". Мы с художниками по костюмам решили, что лучше это будет выглядеть так, чем как-то по-другому. Например, я хотел отойти от вот этого канонического образа русских помещиков. Поэтому пан у меня одевается по европейской моде. А в Америку та мода пришла из Европы. Поэтому оправдываю тем, что здесь есть логика, почему мы так сделали.

Как все это объединили?

- В плане сеттинга (от англ. - обстановка, антураж. - Gazeta.ua) - то есть натуры и хат - думаю, Япония не очень отличается. Мне кажется, что XIX век был визуально похож во многих странах, даже далеких. Например, у Куросавы в кадре села напоминают украинские. Так же и в "Бесславных крепостных" в некоторых моментах можно подумать, что это японское кино. Поэтому не было проблемой интегрировать самураев в наше сеттинг.

Или взять наряды головорезов пана. Если поснимать головные уборы, то так оно и выглядело тогда. Разве что шляпы немного изменили - нечто среднее между ковбойскими и украинскими.

Какая социальная проблематика ленты?

- Тема классового неравенства актуальна и сегодня, и может быть еще много лет. Пока живем в системе неофеодализма. Паны в ленте - это наши олигархи. Да и в Америке, хоть и демократия, но всем рулят корпорации. По моему мнению, ничего не изменилось. Разве что людей уже не держат в каких-то свиных загонах.

Персонажи говорят современным языком.

- Я не знаю, как тогда разговаривали. Думаю, что на суржике, многие - на русском. Поэтому решил, что будет звучать украинский литературный язык.

Почему выбрали на главную роль Романа Луцкого?

- Сразу предложил продюсеру взять Луцкого. Он один из самых талантливых, топовых актеров Украины. Может тянуть на себе серьезные роли. А также сыграть в сатирической картине, как говорится, на серьезных щах. Это очень сложно. А еще он больше всех похож на молодого Шевченко.

Как характеризует свой подход к юмору? Как совмещаете с серьезной темой?

- Серьезная тема крепостничества и насилия и юмор - а почему бы нет? Я учился в школе искусств за рубежом. Нам показывали Копполу, Кубрика, Тарантино, Финчера, других классиков, "Летающий цирк Монти Пайтона". Я не вижу проблемы в этом. Почему они могут делать так, а мы нет?

Я хотел создать развлекательное кино. В таком ключе сложно говорить на эту тему. Но это не чистая комедия с гэгами (от англ. - шутка, комический эпизод. - Gazeta.ua). Настроение варьируется от эпизода к эпизоду. И хотя я снимал сатиру на каноническое восприятие Шевченко, при этом пытался показать, как тогда на самом деле относились к крепостным. Мне кажется, это первая современная картина, где так откровенно показано крепостничество. Это не какая-то "Санта-Барбара", как сериал "Крепостная".

Почему, по вашему мнению, фигура Шевченко требует сегодня нового освещения, переосмысления?

- Чтобы, как говорится, снять бронзу с нашего народного гения. Мы знаем, в каком образе он висит в школах. Усатый дед в не слишком привлекательной шапке. Все видели этот портрет. Хотелось изменить отношение к Шевченко как к такому печальному деду, к иконе. Я думаю, это просто скучно. Поэтому идея была показать молодого Тараса.

Также хотел снять такое кино, чтобы меня заметили как творца. Даже если получится плохое, о нем будут говорить.

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Понимаю, что фильм никак не повлияет на массовое сознание. Глобально восприятие Кобзаря не изменится. Но, возможно, некоторые молодые люди или даже подростки посмотрят и будут потом читать стихи Шевченко, уже помня кино. Как-то это визуализировать себе.

Я на самом деле не знаю, что людям нужно. Это все лишь догадки. Моя задача как режиссера и автора сценария была создать прикольную концепцию. Взять главного художника нашей нации и сделать с ним что-то интересное.

Чтобы писать сценарий и снимать кино, надо, чтобы этот материал нравился. Мне интересно, если в идее есть какая-то провокация. В этой ленте была легкая провокация. Я бы и о Голодоморе снял фильм ужасов. Но это еще более радикально. Думаю, общество еще не готово к такому. Может, когда-то в будущем.

В фильме "Бесславные крепостные" сыграли Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Андрей Малинович, Андрей Борис, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слюсар, Александр Мирошниченко. Продюсеры - Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов. Производством занималась кинокомпания Kristi Films при поддержке Star Media, Правительства Украины и Министерства культуры. Дистрибьютор - B&H Film Distribution. Музыку к ленте написал итальянский композитор Дарио Веро. Исполнительницей саундтрека стала американская виолончелистка китайского происхождения Тина Гуо. Съемки проходили в прошлом году в Киеве, Чигирине и Пирогово. Бюджет - 27 млн ​​грн. "Фильм Романа Перфильева в отечественном контексте предстает подлинным новаторством, - пишет для издания "Украинская правда" кинокритик Александр Гусев. - При всей откровенной пародийности этого бурлескного истерна "Бесславные крепостные" способны напомнить аудитории о трагедиях прошлого гораздо лучше, чем вполне серьезные, но бесталанные картины о XIX столетии. За всеми на удивление хорошо поставленными сценами перестрелок и потасовок чувствуется драма людей, обреченных на положение бесправного скота и способных отыскать справедливость лишь в беспорядочных всплесках насилия. Ощутимые те горе и гнев, которыми насыщены поэмы Шевченко".