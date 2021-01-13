В "День сурка" не взяли сниматься Тома Хэнкса

Герой попадает во временную петлю и вынужден снова переживать тот же день

Том Хэнкс был одним из кандидатов на главную роль в фильме "День сурка". Этот фильм называет фильмом вне времени обозреватель кино и блогер Марьяна Янкевич.

"Этот фильм показывает в первую очередь актерское мастерство. Там играет шикарный Билл Мюррей. Здесь он играет самовлюбленного и высокомерного телеобозревателя погоды, которому надоела его работа и который ненавидит фестиваль"День сурка" в захолустном городке, но он должен приезжать туда каждый год.

Герой попадает во временную петлю. Он вынужден снова и снова переживать 2 февраля на фестивале сурка, снова вести оттуда репортаж, снова возвращаться в отель. И так каждый новый день. Уехать из города не удается, потому что снежная буря каждый раз заметает дороги.

Кажется, что Билл Мюррей играл там себя самого. Он такой противный злой комик. Смешит людей, но через какие-то свои пакости. Персонаж-ворчун, которому постоянно что-то не нравится. Он представляет из себя добренького, но на самом деле он с гнильцой.

В фильме герой постоянно переживает тот же день. И каждый раз, повторяя те же сцены, актер должен быть другим.

Режиссура, сценарий и актерская игра здесь на высоте. Это вроде хорошо проработанного фильма. Его хочется пересматривать, и никогда не скучно.

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Есть фильмы, которые выстрелили. Все о них говорят, а на следующий год забывают. Этот не из таких. Он навеки", - заключает Марьяна Янкевич.

Интересные факты о фильме: За время съемок фильма Билл Мюррэй был укушен сурком дважды. И был вынужден пройти лечебный курс из нескольких уколов. Идея этой истории пришла в голову сценаристу из наблюдения за мужчинами, которые не могут перерасти свой подростковый возраст и не в состоянии выбрать свой жизненный путь. И что на самом деле нужно несколько жизней для реализации всех своих детских мечтаний. В самом фильме показано 38 дня, проведённых Филом в злополучном городке. По словам режиссёра, его герой проводит в одном и том же дне около 8 лет. Но фанаты фильма подсчитали, что овладеть профессиями, которые освоил герой, можно лет за 30. Режиссёр планировал на главную роль в фильме Тома Хэнкса. Но позже понял, что Хэнкс для такого образа мил и добр. Так же рассматривались кандидатуры Чеви Чейза, Стива Мартина и Джона Траволты.