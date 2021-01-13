В "День сурка" не взяли сниматься Тома Хэнкса

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 792
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1791
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 459
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 927
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 333
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
1 Просмотров: 432
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 666
Всемирные соцсети заблокировали президента США
Всемирные соцсети заблокировали президента США
Просмотров: 108
Трамп готовил протестантов к беспорядкам целый год
Трамп готовил протестантов к беспорядкам целый год
1 Просмотров: 396
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Интервью
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1791
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 342
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 333
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 315
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1224
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 15:12

В "День сурка" не взяли сниматься Тома Хэнкса

  Комментировать
  Герой попадает во временную петлю и вынужден снова переживать тот же день
Герой попадает во временную петлю и вынужден снова переживать тот же день

Том Хэнкс был одним из кандидатов на главную роль в фильме "День сурка". Этот фильм называет фильмом вне времени обозреватель кино и блогер Марьяна Янкевич.

"Этот фильм показывает в первую очередь актерское мастерство. Там играет шикарный Билл Мюррей. Здесь он играет самовлюбленного и высокомерного телеобозревателя погоды, которому надоела его работа и который ненавидит фестиваль"День сурка" в захолустном городке, но он должен приезжать туда каждый год.

Герой попадает во временную петлю. Он вынужден снова и снова переживать 2 февраля на фестивале сурка, снова вести оттуда репортаж, снова возвращаться в отель. И так каждый новый день. Уехать из города не удается, потому что снежная буря каждый раз заметает дороги.

Кажется, что Билл Мюррей играл там себя самого. Он такой противный злой комик. Смешит людей, но через какие-то свои пакости. Персонаж-ворчун, которому постоянно что-то не нравится. Он представляет из себя добренького, но на самом деле он с гнильцой.

В фильме герой постоянно переживает тот же день. И каждый раз, повторяя те же сцены, актер должен быть другим.

Режиссура, сценарий и актерская игра здесь на высоте. Это вроде хорошо проработанного фильма. Его хочется пересматривать, и никогда не скучно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильмы 1990-х, которые просматривают чаще всего: объявили список

Есть фильмы, которые выстрелили. Все о них говорят, а на следующий год забывают. Этот не из таких. Он навеки", - заключает Марьяна Янкевич.

Интересные факты о фильме:

За время съемок фильма Билл Мюррэй был укушен сурком дважды. И был вынужден пройти лечебный курс из нескольких уколов.

Идея этой истории пришла в голову сценаристу из наблюдения за мужчинами, которые не могут перерасти свой подростковый возраст и не в состоянии выбрать свой жизненный путь. И что на самом деле нужно несколько жизней для реализации всех своих детских мечтаний.

В самом фильме показано 38 дня, проведённых Филом в злополучном городке. По словам режиссёра, его герой проводит в одном и том же дне около 8 лет. Но фанаты фильма подсчитали, что овладеть профессиями, которые освоил герой, можно лет за 30.

Режиссёр планировал на главную роль в фильме Тома Хэнкса. Но позже понял, что Хэнкс для такого образа мил и добр. Так же рассматривались кандидатуры Чеви Чейза, Стива Мартина и Джона Траволты.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "День сурка" не взяли сниматься Тома Хэнкса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Компьютерный вирус удалил тысячи программ

Катапульта сработала - 1-й летчик воспользовался креслом безопасности

Россияне признались в теракте в Волновахой

Киборги выстояли, не выдержал бетон - от обстрелов упала башня ДАПа

Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей

Зеленский подписал закон о криминале за кнопкодавство

Вынесли приговор организаторам Голодомора

В России осудили группу украинцев

Сторонников независимости давили танками

Националистов приговорили к смертной казни

Начали вывозить на работу в Германию

Погибли 32 пассажира и спасатель

Самое читаемое
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 19044
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 5 Просмотров: 14535
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 14409
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 Просмотров: 10334
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 7605
Культура
Нидерландский музей выложил в сеть 709 тыс. работ
Нидерландский музей выложил в сеть 709 тыс. работ Просмотров: 72
Бывший Бэтмен снимет фильм для Дисней
Бывший Бэтмен снимет фильм для Дисней Просмотров: 90
Группа Go-A определилась с песней на Евровидение-2021
Группа Go-A определилась с песней на Евровидение-2021 Просмотров: 243
Ведущий Евровидения рассказал, состоится ли конкурс в 2021 году
Ведущий Евровидения рассказал, состоится ли конкурс в 2021 году Просмотров: 72
Объяснили отсутствие Саманты в перезапуске "Секс в большом городе"
Объяснили отсутствие Саманты в перезапуске "Секс в большом городе" Просмотров: 441
Больше всего комментируют
8
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
7
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
5
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
2
Нардеп из "Слуги народа" Дубинский попал под санкции США
Голосов: 450
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть