"Уже не время для игры" - литературовед Анастасия Левкова

В Украине с 2014 года, как и в мире, который также переживает значительные пертурбации, играть не приходится. Теперь надо определяться: за кого, с кем, против кого. И в мире, и у нас наступила эра, когда зло стоит называть злом, а добро добром, - считает литературовед и переводчица Анастасия Левкова. Об этом она рассказала Gazeta.ua. По словам Анастасии постмодернизм, который играл со словами и реальностью, теперь уже не актуален.

"Среди моих интересов давно - урбанистика. В это интерес очень хорошо легла и развила его проза и эссеистика Андруховича, которую я всю от А до Я по несколько раз перечитала ранней студенткой (" Дезориентация на местности "," Дьявол прячется в сыре "," Московиада "," Перверзия "," Двенадцать обручей "). В те годы - это середина 2000-х - я могла на каждую ситуацию из жизни подобрать цитату из Андруховича, так хорошо я знала его тексты.

Андрухович научил меня интересоваться не только урбанистикой, но и регионалистикой, причем речь идет не столько об отдельных областях Украины, сколько о больших "блоках", например Центрально-Восточная Европа.

Чтобы понять, что такое постмодернизм, можно прочитать роман "Перверзия" - для меня это лучшее и описание, и воплощение этого явления. Эта книга, кроме всего, еще и очень игривая, хотя речь в ней о серьезном и даже трагическом. Да, это признак постмодернизма - смешивание серьезного и несерьезного, трагического и игривого. Сейчас такое смешивание уже не актуально - теперь другая эпоха, чем в 1990-х - начале 2000-х.

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Теперь уже не время для игры. В Украине с 2014 года, как и в мире, который также переживает значительные пертурбации, - играть не приходится, теперь надо определяться: за кого, с кем, против кого. И в мире, и у нас наступила эра, когда зло стоит называть злом, а добро добром, очень полезно также "95й квартал" называть "95 кварталом", сериал сериалом, а государство - государством, не смешивая этих понятий ", - отмечает Анастасия Левкова.

Постмодернизм (фр. Postmodernisme - после модернизма) - мировоззренчески-художественное направление, возникшее и существующее в эпоху постмодерна. Отсчет его существования обычно ведется от 1960-70 годов, когда он возникает в США и Западной Европе. Предпосылками появления постмодернизма стало разочарование в идеалах модернизма: необратимости прогресса, решения наукой и техникой глобальных проблем человечества, целостности мира, существовании общечеловеческих ценностей. Для постмодернизма характерны размытие границ художественных жанров и направлений, устранение обособленности массовой культуры от элитарной, автора от зрителя (читателя), провозглашение относительности истины и ценностей, недоверие к авторитетам, деконструкция, игра и ирония.