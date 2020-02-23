"Уже не время для игры" - литературовед Анастасия Левкова

 
Ексклюзивы
1/5
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 126
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1413
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4185
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1872
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1836
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4932
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 954
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1719
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Фото
Все фото
9
3
12
13
9
Двести исполнителей, трехъярусная сцена: в Харькове ставят масштабную оперу о Василии Вышиваном
Двести исполнителей, трехъярусная сцена: в Харькове ставят масштабную оперу о Василии Вышиваном
&quot;Образование в Украине оставляет желать лучшего&quot; - прима-балерина Екатерина Кухар
"Образование в Украине оставляет желать лучшего" - прима-балерина Екатерина Кухар
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Английский рокер выучил мат
Английский рокер выучил мат
Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит
Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит
Видео
Все видео
Стало известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2020
Стало известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2020
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
The HARDKISS презентовали новое видео на песню "Косатка"
The HARDKISS презентовали новое видео на песню "Косатка"
Трейлер фильма "Номера" по пьесе Сенцова появился в сети
Трейлер фильма "Номера" по пьесе Сенцова появился в сети
"Вокала нет" - выступление финалиста нацотбора раскритиковали в сети
"Вокала нет" - выступление финалиста нацотбора раскритиковали в сети
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1746
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1836
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1116
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1116
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1053
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
Просмотров: 909
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 10:25

"Уже не время для игры" - литературовед Анастасия Левкова

  Комментировать
&quot;Уже не время для игры&quot; - литературовед Анастасия Левкова

В Украине с 2014 года, как и в мире, который также переживает значительные пертурбации, играть не приходится. Теперь надо определяться: за кого, с кем, против кого. И в мире, и у нас наступила эра, когда зло стоит называть злом, а добро добром, - считает литературовед и переводчица Анастасия Левкова. Об этом она рассказала Gazeta.ua. По словам Анастасии постмодернизм, который играл со словами и реальностью, теперь уже не актуален.

"Среди моих интересов давно - урбанистика. В это интерес очень хорошо легла и развила его проза и эссеистика Андруховича, которую я всю от А до Я по несколько раз перечитала ранней студенткой (" Дезориентация на местности "," Дьявол прячется в сыре "," Московиада "," Перверзия "," Двенадцать обручей "). В те годы - это середина 2000-х - я могла на каждую ситуацию из жизни подобрать цитату из Андруховича, так хорошо я знала его тексты.

Андрухович научил меня интересоваться не только урбанистикой, но и регионалистикой, причем речь идет не столько об отдельных областях Украины, сколько о больших "блоках", например Центрально-Восточная Европа.

Чтобы понять, что такое постмодернизм, можно прочитать роман "Перверзия" - для меня это лучшее и описание, и воплощение этого явления. Эта книга, кроме всего, еще и очень игривая, хотя речь в ней о серьезном и даже трагическом. Да, это признак постмодернизма - смешивание серьезного и несерьезного, трагического и игривого. Сейчас такое смешивание уже не актуально - теперь другая эпоха, чем в 1990-х - начале 2000-х.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нормально українська література востаннє функціонувала за гетьмана Івана Мазепи

Теперь уже не время для игры. В Украине с 2014 года, как и в мире, который также переживает значительные пертурбации, - играть не приходится, теперь надо определяться: за кого, с кем, против кого. И в мире, и у нас наступила эра, когда зло стоит называть злом, а добро добром, очень полезно также "95й квартал" называть "95 кварталом", сериал сериалом, а государство - государством, не смешивая этих понятий ", - отмечает Анастасия Левкова.

Постмодернизм (фр. Postmodernisme - после модернизма) - мировоззренчески-художественное направление, возникшее и существующее в эпоху постмодерна. Отсчет его существования обычно ведется от 1960-70 годов, когда он возникает в США и Западной Европе. Предпосылками появления постмодернизма стало разочарование в идеалах модернизма: необратимости прогресса, решения наукой и техникой глобальных проблем человечества, целостности мира, существовании общечеловеческих ценностей. Для постмодернизма характерны размытие границ художественных жанров и направлений, устранение обособленности массовой культуры от элитарной, автора от зрителя (читателя), провозглашение относительности истины и ценностей, недоверие к авторитетам, деконструкция, игра и ирония.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Уже не время для игры" - литературовед Анастасия Левкова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Подозреваемых нет: что известно о следствии по делу ДТП с участием Кулебы

Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Порнографический журнал написал о первом сексе священника

Построили канал, который соединил океаны

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 35560
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 24687
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 21439
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 16245
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 13527
Культура
Двести исполнителей, трехъярусная сцена: в Харькове ставят масштабную оперу о Василии Вышиваном
Двести исполнителей, трехъярусная сцена: в Харькове ставят масштабную оперу о Василии Вышиваном
9
 Просмотров: 576
Стало известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2020
Стало известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2020
 Просмотров: 4770
Музыкальный критик назвал самое сильное выступление финала Нацотбора
Музыкальный критик назвал самое сильное выступление финала Нацотбора Просмотров: 2556
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
 1 Просмотров: 639
Музыкальный эксперт рассказал о шансах финалистов Нацотбора в Европе
Музыкальный эксперт рассказал о шансах финалистов Нацотбора в Европе Просмотров: 612
Больше всего комментируют
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
2
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
1
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
Голосов: 414
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua