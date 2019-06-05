Увидел свет первый украинский мультсериал

Лис Никита по происхождению из бойков. mediananny.com

15 июня 2007 года состоялась премьера первого мультсериала созданного в независимой Украине "Лис Никита". В основе — одноименная поэма-сказка Ивана Франко. В мультфильме — 26 серий по 15 минут.

Лис Никита по происхождению из бойков. Он рассудительный, хозяйственный и отважный. В то же время коварный и жуликоватый. Его оклеветали и вызвали на суд. По дороге он попадает в различные юмористические ситуации. Пытается избежать несправедливого наказания и заманивает врагов в ловушки. На суде его сначала спасает красноречие. Затем Никита в поединке побеждает главного соперника — Волка Несытого.

Лис Никита и его друзья говорят на бойковском диалекте. Текст Франко для мультфильма почти не меняли.

Бюджет картины — 10 млн. грн. Над ней 2 года работала команда из 70 аниматоров.

Премьерный показ состоялся в столичном кинотеатре "Кинопалац".

В "Лисе Никите" звучит музыка композитора Мирослава Скорика, песни "Океана Эльзы", "Воплей Видоплясова", "Братьев Гадюкиных", Пиккардийской Терции, Русланы, Оксаны Билозир, Тараса Петриненко, Гайтаны. В одной из серий — переделанный вариант песни "Разом нас багато" группы "Гринджолы" — неофициальный гимн Оранжевой революции.

2017-го сериал "Лис Никита" дополнили звуковой дорожкой с комментарием событий и описанием персонажей. Мультфильм стало удобно смотреть зрителям с нарушениями зрения.

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Поэму-сказку "Лис Никита" Ивана Франко впервые напечатали в 1890 году во львовском детском журнале "Звонок". Все последующие издания сказки отличались друг от друга, например, уже второе состояло не из девяти, а из двенадцати песен. В основу сюжета легли заимствования из древних латинских, французских и немецких произведений, украинского фольклора, поэма Гете "Рейнеке-Лис".